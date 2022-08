Resident Evil: la serie live-action di Netflix è stata cancellata dopo una stagione

La serie Resident Evil è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione.

Il progetto ispirato al famoso videogioco saluterà quindi gli spettatori dopo solamente otto puntate, che hanno debuttato in streaming il 14 luglio.

Resident Evil: La serie non aveva ottenuto un'accoglienza molto positiva da parte della critica, fermandosi al 55% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes e arrivando solo al 27% di apprezzamenti da parte del pubblico.

Nella settimana del debutto, lo show aveva fatto registrare 72 milioni di ore viste in streaming, arrivando al secondo posto della classifica dei titoli più visti dietro la quarta stagione di Stranger Things. Nella seconda settimana il titolo era scivolato al terzo posto in classifica e nella terza dalla Top 10.

La serie Resident Evil era ambientata nell'anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale. Jade Wesker si ritrova a combattere per la sopravvivenza in un mondo dominato da creature folli e infettati assetati di sangue. Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccon City, dal legame di suo padre con l'Umbrella Corporation e a da quello che è accaduto a sua sorella Billie.

Nel cast di Resident Evil c'erano Ella Balinska (interprete di Jade), Lance Reddick, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Tamara Smart, Siena Agudong, Turlough Convery, Adeline Rudolph e Connor Gossatti.