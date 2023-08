Reptile: Benicio del Toro e Justin Timberlake nel trailer del film

Reptile, il thriller con star Benicio del Toro, Alicia Silverstone e Justin Timberlake, arriverà il 6 ottobre su Netflix e online è stato condiviso il trailer del progetto.

Nel video si assiste all'inizio di un'indagine per omicidio che vede tra i sospettati anche il fidanzato della vittima, l'ex marito, un inquietante sconosciuto e un'amica della donna. La situazione sembra però molto più complicata di quanto potesse sembrare inizialmente.

I dettagli del thriller in arrivo in streaming

Reptile ha come protagonista Benicio Del Toro, coinvolto anche come produttore, nel ruolo di un detective che cerca di scoprire la verità in un caso in cui nulla è come sembra, e nel farlo smantella le illusioni nella sua vita.

Il protagonista ha una crisi esistenziale mentre cerca di risolvere il brutale omicidio di un agente immobiliare.

Il lungometraggio diretto da Grant Singer verrà presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto l'8 settembre, prima di approdare un mese dopo sugli schermi della piattaforma di streaming.

Nel cast ci sono anche Alicia Silverstone, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, e Matilda Lutz.