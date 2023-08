Reptile: Benicio del Toro e Alicia Silverstone nelle foto del film

Reptile arriverà il 6 ottobre su Netflix e online sono state condivise le prime foto del film diretto da Grant Singer, al debutto alla regia di un film dopo aver realizzato vari video musicali per artisti come Taylor Swift e The Weeknd.

Il filmmaker ha inoltre scritto la sceneggiatura insieme a Benjamin Brewer.

La storia del film

Il film Reptile ha come protagonista Benicio Del Toro, coinvolto anche come produttore, nel ruolo di un detective che cerca di scoprire la verità in un caso in cui nulla è come sembra, e nel farlo smantella le illusioni nella sua vita.

Il protagonista ha una crisi esistenziale mentre cerca di risolvere il brutale omicidio di un agente immobiliare.

Nel cast ci sono anche Alicia Silverstone, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, e Matilda Lutz.

Il coinvolgimento di Alicia Silverstone

Singer ha inoltre svelato che Del Toro ha avuto un ruolo nel casting di Alicia Silverstone, con cui aveva lavorato in Una ragazza sfrenata. Singer ha spiegato: "Era davvero chiaro che avrebbe portato in vita questo personaggio in vita in un modo così unico, interessante e autentico. Ogni volta che è sullo schermo c'è qualcosa di così elettrico che la riguarda, ma c'è anche qualcosa riguardante la loro dinamica, penso, perché si conoscono da così tanto tempo e hanno lavorato insieme. Abbiamo ovviamente parlato tutti del fatto che si siano ritrovati dopo così tanti anni. Penso sia stata un'esperienza davvero emozionante".