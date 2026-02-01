Report stasera in TV su Rai 3: morti sulle strade e le altre inchieste del 1° febbraio

Nuovo appuntamento con Report condotto da Sigfrido Ranucci, in onda questa sera alle 20.30 su Rai 3, con una puntata ricca di inchieste che toccano temi centrali dell'attualità: dalla scuola alla sicurezza alimentare, dall'emergenza aviaria al mercato dei tartufi, fino al dramma delle morti sulle strade. Una puntata intensa, che promette di far discutere.

Scuola e nuove Indicazioni nazionali: l'inchiesta "Nel merito della scuola"

Ad aprire la serata è Nel merito della scuola, l'inchiesta di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico. Al centro, le recenti iniziative del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che stanno alimentando un acceso confronto nel mondo scolastico.

Docenti, dirigenti ed esperti mettono in evidenza le criticità delle nuove Indicazioni nazionali, in particolare per l'insegnamento della storia, e i possibili effetti sull'autonomia didattica e sullo sviluppo del pensiero critico. Sotto la lente anche le circolari ministeriali sull'organizzazione delle attività scolastiche e il clima che si sta creando attorno al dibattito su temi di attualità, in rapporto al principio del pluralismo e alla funzione educativa della scuola.

Greta Orsi

Carne scaduta e influenza aviaria: "Febbre alta"

A seguire Febbre alta di Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi. Report rivela a chi è stata venduta la carne scaduta del macello Bervini, oggetto di un'allerta alimentare, facendo finalmente luce su una vicenda per la quale i consumatori non hanno ricevuto risposte chiare dagli enti preposti.

L'inchiesta affronta poi l'emergenza influenza aviaria: milioni di polli e galline abbattuti negli allevamenti. La trasmissione mostra immagini esclusive e sconvolgenti sulle modalità degli abbattimenti, sollevando interrogativi sulla correttezza delle procedure adottate, effettuate sotto controllo veterinario e con ingenti risorse pubbliche.

Il business del tartufo tra tradizione e zone d'ombra: "Truffle Land"

Spazio poi a Truffle Land di Lucina Paternesi, con Cristiana Mastronicola e Celeste Gonano. Un viaggio nel mondo del tartufo, patrimonio culturale immateriale Unesco dal 2021. A fronte di una domanda crescente e di una drastica riduzione delle tartufaie naturali, l'inchiesta indaga sull'origine dei tartufi che arrivano sulle tavole e nelle fiere più prestigiose. Nonostante l'obbligo di indicare la zona di raccolta, aggirare la normativa risulta semplice. Un mercato che deve restare attivo anche quando i tartufi scarseggiano, come dimostra l'impegno della Regione Piemonte, presente a Expo 2025 di Osaka.

Danilo Procaccianti

Morti sulle strade e norme poco chiare: "La cattiva strada" di Lab Report

Chiude Lab Report con La cattiva strada di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Lidia Galeazzo, con Alessia Pelagaggi. Un'inchiesta sulle morti stradali, circa 3 mila l'anno in Italia. Dopo i progressi dei primi anni Duemila, l'obiettivo europeo di dimezzare vittime e feriti entro il 2030 appare sempre più lontano.Velocità e guard-rail pericolosi sono tra le principali cause. Report documenta il quadro normativo confuso che regola autovelox e barriere di sicurezza, mettendo a rischio la vita degli automobilisti.