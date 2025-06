Report stasera su Rai 3, Birre monastiche fake e le altre inchieste: anticipazioni del 15 giugno

Domenica 15 giugno alle 20:30 su Rai 3 e RaiPlay torna Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che continua a sollevare domande scomode e a fare luce sulle zone d'ombra dell'Italia. Dopo aver acceso i riflettori su sanità, finanza, multinazionali e agricoltura, la nuova puntata affronta cinque inchieste che raccontano le contraddizioni e le storture di un Paese che fatica a cambiare.

La serata si apre con un'inchiesta firmata da Bernardo Iovene dedicata al mondo delle birre cosiddette "di abbazia": Leffe e Grimbergen, vendute come tradizionali birre monastiche, sono in realtà prodotte da due colossi del mercato: AB InBev e Carlsberg. Ma cosa distingue una vera birra d'abbazia da una "commerciale"? Report svela la differenza, spiegando perché solo le birre trappiste, prodotte sotto il controllo dei monaci all'interno delle abbazie, possono fregiarsi di quella denominazione, destinando i ricavi alla beneficenza.

A seguire, un viaggio nel mondo delle liste d'attesa nella sanità pubblica: nel 2024 quasi 6 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami diagnostici a causa dei tempi infiniti o dei costi insostenibili. Tra colonscopie fissate per l'anno successivo ed ecocardiogrammi negati, il programma indaga sul campo per capire cosa stanno facendo davvero le Regioni per arginare un'emergenza che riguarda milioni di pazienti e mina il diritto alla salute.

Cinque anni dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, Report torna in Lombardia, la regione simbolo dell'emergenza. L'ospedale Covid realizzato in fretta negli spazi della Fiera di Milano era stato presentato come un simbolo di reazione e resilienza. Ma che fine hanno fatto letti, macchinari e attrezzature acquistate a caro prezzo in quelle settimane drammatiche? Un'inchiesta che fa i conti con la memoria e con le responsabilità.

Spazio poi a un nuovo capitolo dedicato a Poste Italiane: dopo la precedente inchiesta, la Guardia di Finanza è intervenuta negli uffici postali della provincia di Belluno. Questa volta a parlare non sono solo i portalettere, ma anche oltre cento consulenti postali. Con testimonianze e documenti esclusivi, Report racconta i meccanismi di vendita dei prodotti finanziari e rivela un sistema di prestiti concessi a clienti privi di garanzie, grazie a preventivi fittizi per lavori di ristrutturazione mai eseguiti.

Infine, un'inchiesta sulle catastrofi naturali e i risarcimenti mancati: nel 2023 l'Emilia-Romagna è stata colpita da due devastanti alluvioni che hanno provocato danni per oltre 8 miliardi e mezzo di euro. Il Fondo Mutualistico Agri-Cat, creato per sostenere le aziende agricole colpite, si è rivelato lento e insufficiente. A distanza di due anni, molti agricoltori non hanno ancora ricevuto alcun indennizzo. La trasmissione di Rai 3 mostra le falle della gestione di Agricat Srl, tra ritardi burocratici, coperture inadeguate e agricoltori lasciati soli a fronteggiare la perdita delle proprie colture