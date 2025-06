Report stasera su Rai 3: anticipazioni, inchieste, servizi e casi dell'1 giugno

Questa sera domenica 1 giugno alle 20:30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, torna Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione dalla maxi evasione fiscale di Kering al risiko bancario italiano, fino al crac dell'Inter e agli allevamenti intensivi di trote. In questo nuovo appuntamento saranno approfonditi temi cruciali per il nostro Paese con inchieste esclusive sul mondo della politica e dello sport.

I reportage di stasera

La puntata di questa sera si apre con All'armi, siam banchieri! di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. L'inchiesta indaga l'ondata di extraprofitti delle banche italiane, rese floride dall'aumento dei tassi d'interesse nonostante una congiuntura economica difficile. Il tentativo del governo Meloni di tassare questi profitti si è concluso con un clamoroso passo indietro.

Da qui è partito un nuovo risiko bancario: Unicredit mira alla Banca Popolare di Milano, mentre Monte dei Paschi di Siena guarda a Mediobanca. Ma dietro le manovre finanziarie si cela anche un forte interesse politico, con Fratelli d'Italia e Lega che puntano alla creazione di un terzo polo bancario sovranista. Al centro, le Assicurazioni Generali, cassaforte dei risparmi italiani.

Greta Orsi ha collaborato all'inchiesta All'armi, siam banchieri!

Segue La resa dei conti, di Daniele Autieri, con Alessandra Teichner e Andrea Tornago, che torna ad approfondire i conti dell'Inter. Dopo le polemiche seguite alla precedente inchiesta di febbraio, Report riprende la storia della crisi finanziaria del club nerazzurro.

Con nuovi documenti e testimonianze, l'inchiesta mostra come il gruppo Suning abbia portato il club sull'orlo del baratro tra il 2021 e il 2023, e come l'intervento del fondo americano Oaktree abbia evitato il peggio. Una riflessione sull'instabilità economica del calcio italiano e sulla necessità di una riforma strutturale.

Con Laguna nera, Giulia Innocenzi (in collaborazione con Greta Orsi) porta le telecamere nei vasconi degli allevamenti italiani di trote, settore in cui l'Italia è leader europeo. Le immagini mostrano le condizioni reali degli animali, anche negli impianti considerati di qualità. Inoltre, l'inchiesta torna sulla laguna di Orbetello, a un anno dalla moria di pesci: che cosa è stato fatto per prevenire nuovi disastri ambientali?

Nel segmento Lab Report, Anatomia di un crimine di Nancy Porsia ricostruisce l'attacco sistematico agli ospedali di Gaza. Le testimonianze dirette e i materiali esclusivi documentano bombardamenti, evacuazioni forzate, medici arrestati o uccisi, e il collasso del sistema sanitario, sollevando interrogativi cruciali sul rispetto del diritto umanitario internazionale.