Mondiali 2026, Francia-Senegal stasera: orario, TV, streaming e formazioni ufficiali

Tutto pronto per il debutto ufficiale del Girone I del Mondiale 2026. I riflettori questa sera si accendono sul rettangolo verde del MetLife Stadium (rinominato New York New Jersey Stadium per la competizione) a East Rutherford, dove la Francia di Didier Deschamps incrocerà i tacchetti con il temibile Senegal per la prima giornata della fase a gironi.

Il match evoca dolci e storici ricordi per il calcio africano (impossibile non ripensare al clamoroso colpaccio dei leoni della Teranga nel 2002 con il gol di Papa Bouba Diop) e rappresenta già un crocevia fondamentale in un raggruppamento estremamente competitivo, completato dalle sfide di Iraq e Norvegia.

Dove vedere la partita in TV e Streaming

Ecco dove seguire la diretta del match Francia-Senegal, valido per la prima giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026, in programma questa sera alle ore 21:00 italiane. In chiaro (Gratis): La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, che propone la sfida in prima serata come uno dei 35 grandi match selezionati del palinsesto mondiale in chiaro. In abbonamento il match è visibile anche su DAZN, che detiene i diritti completi per la trasmissione di tutte le 104 partite del torneo.

Sadio Mané

Sarà possibile seguire l'incontro in streaming gratuito su RaiPlay, tramite l'app ufficiale per smart TV, smartphone, tablet o direttamente dal browser del PC. La diretta streaming è attiva anche sull'app o sul sito di DAZN per tutti gli utenti con un abbonamento attivo o un pass Mondiali dedicato.

Probabili Formazioni di Francia e Senegal

Entrambi i commissari tecnici sembrano orientati a specchiarsi sul rettangolo di gioco, optando per un 4-2-3-1 che promette grandissima intensità a centrocampo e accelerazioni micidiali sulle fasce esterne. Didier Deschamps schiera la sua corazzata affidandosi a Maignan tra i pali e Theo Hernandez sulla sinistra. In difesa Saliba ha vinto il ballottaggio con Konaté per affiancare Upamecano. La grande novità sulla trequarti è il lancio dal primo minuto del talento emergente Désiré Doué, che supporterà il tridente dei sogni insieme a Olise, Dembélé e al capitano Kylian Mbappé (schierato come riferimento centrale flessibile).

Per il Senegal: Il CT Pape Thiaw risponde con una formazione fisica ed esperta per bloccare le fasce francesi. Davanti a Edouard Mendy, la retroguardia sarà guidata dal carisma di Kalidou Koulibaly. Le speranze offensive dei Leoni della Teranga passano inevitabilmente dai piedi di Sadio Mané, che agirà alle spalle dell'attaccante del Chelsea, Nicolas Jackson.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, P. Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson.