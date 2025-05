Report stasera su Rai 3: la strage di Capaci e le altre inchiesta di domenica 18 maggio

Stasera 18 maggio in prima serata su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, Report torna con una nuova puntata condotta da Sigfrido Ranucci, pronta a sollevare interrogativi scomodi e a far luce su verità nascoste. L'appuntamento è alle 20.30, con inchieste esclusive che spaziano dalla memoria delle stragi di mafia agli scandali politici, passando per l'ambiente e l'uso dei fondi pubblici.

Vuoti di memoria: verità ancora nascoste su Capaci

In apertura, il reportage di Paolo Mondani con la collaborazione di Roberto Persia riapre il doloroso dossier sull'attentato del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Report torna a sottolineare come, a distanza di oltre trent'anni, molte verità restino ancora nascoste: connivenze mai chiarite, silenzi istituzionali e responsabilità politiche mai attribuite. E riecheggia una domanda inquietante: com'è possibile che a 45 anni dall'omicidio di Piersanti Mattarella non siano stati ancora individuati i mandanti politici e mafiosi? Una riflessione che interpella lo Stato e la sua capacità - o volontà - di fare luce su quegli anni di sangue.

Paolo Mondani autore dell'inchiesta sulla strage di Capaci

L'ora del giudizio: la Procura accusa Brugnaro

A seguire, l'inchiesta di Walter Molino e Andrea Tornago che racconta come la Procura di Venezia abbia chiesto il rinvio a giudizio per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, con l'accusa di corruzione in concorso con alcuni suoi collaboratori. Emergono sospetti di finanziamenti irregolari al suo partito, oltre a una lista nera conservata negli uffici comunali, contenente i nomi di giornalisti e cittadini critici, da trascinare in tribunale.

Salmoni vegani: Brambilla e il business del salmone

Nel reportage di Giulia Innocenzi, con Greta Orsi, si torna sul caso del'ex ministra animalista, nota per il suo impegno per i diritti degli animali. Michela Brambilla sarebbe coinvolta nel commercio del salmone. L'inchiesta porta le telecamere in Scozia, dove un investigatore ha documentato condizioni allarmanti negli allevamenti: pidocchi infestanti e una mortalità del 25% tra i salmoni prima del macello, sollevando dubbi sull'etica e sulla trasparenza del settore.

Le streghe son tornate: Benevento tra leggende e fondi PNRR

Chiude la puntata il Report Lab con l'approfondimento di Chiara De Luca, un viaggio a Benevento, città legata alla leggenda delle Janare, le streghe del folklore locale. Ma oggi l'indagine si concentra su temi molto più concreti: circa 17 milioni di euro in fondi PNRR ottenuti dal comune per demolire e ricostruire due scuole.

L'inchiesta solleva dubbi sui criteri usati per calcolare l'indice sismico degli edifici, appena sufficiente per ottenere il finanziamento. In aggiunta, Report racconterà del progetto per la costruzione del più grande campo da golf del Sud Italia, con tutte le implicazioni urbanistiche e politiche del caso.