Report stasera su Rai 3 indaga su ambiente e Olimpiadi: anticipazioni e servizi dell'11 gennaio

Nuove inchieste su inquinamento, sanità e grandi opere: Report stasera 11 gennaio torna in prima serata su Rai 3 con un viaggio tra dati, ritardi e responsabilità.

Nuovo appuntamento con Report questa sera, domenica 11 gennaio, alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci torna con una puntata che affronta ambiente, grandi eventi e salute pubblica, mettendo sotto la lente ritardi, promesse mancate e diritti negati.

Bonifiche ambientali ferme da decenni: l'inchiesta di Report

La puntata si apre con Bonifiche a gonfie vele, un'inchiesta di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi, dedicata ai Siti di Interesse Nazionale (Sin) e alle conseguenze sanitarie dell'inquinamento. Per risalire al primo riferimento normativo riguardante le aree a elevato rischio di crisi ambientale, bisogna tornare indietro di circa 40 anni.

Luca Chianca

Era il 1986 e con la Legge n. 349 venne istituito per la prima volta anche il Ministero dell'Ambiente. Da allora in Italia sono stati individuati 42 Siti di Interesse Nazionale (Sin) da bonificare, da Bagnoli al Sulcis Iglesiente Guspinese, ma la bonifica definitiva ha raggiunto solo il 6% dei suoli.

I dati sulla salute nei Sin e la chiusura dell'osservatorio Sentieri

Fino al 2007 non esisteva in Italia un piano organico di studi epidemiologici sulle popolazioni che vivono nei Sin. Per colmare questo vuoto informativo è nato l'osservatorio Sentieri, che dal 2010 ha pubblicato sei rapporti su mortalità e ricoveri, contribuendo in modo decisivo alla consapevolezza dei cittadini. Dal 2023, però, l'osservatorio ha chiuso, suscitando le critiche di numerosi ricercatori.

Pfas in Veneto: un'emergenza senza bonifica

Report torna anche sulla contaminazione da Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) in Veneto, in un'area di circa 500 chilometri quadrati dove vivono 140 mila persone. Nonostante la gravità della situazione, l'area non è mai stata riconosciuta come Sin e da oltre dieci anni manca un vero progetto di bonifica.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il rovescio della medaglia

A seguire Il rovescio della medaglia di Claudia Di Pasquale, con la collaborazione di Norma Ferrara, Celeste Gonano e Giulia Sabella. A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali, l'inchiesta ricostruisce la distanza tra le promesse del dossier di candidatura - che parlava di Olimpiadi a costo zero - e la realtà dei costi pubblici sostenuti.

Giulia Sabella

Salute mentale, un'emergenza nazionale

Chiude la puntata Lab Report con Mens sana cercasi, di Marzia Amico e Giulia Sabella, con la collaborazione di Celeste Gonano. In Italia i disturbi mentali, in particolare ansia e depressione, colpiscono una persona su sei, coinvolgendo anche due milioni di bambini e ragazzi. Tra liste d'attesa infinite e cure costose, l'accesso alla salute mentale resta un diritto difficile da esercitare.