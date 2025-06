Report stasera su Rai 3: anticipazioni, inchieste, servizi e casi dell'8 giugno

Questa sera, domenica 8 giugno alle 20:30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, torna Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, punto di riferimento del giornalismo investigativo in televisione. Questa nuova puntata si concentra sul mercato della birra dominato da grandi multinazionali e alla rivoluzione artigianale. A seguire, l'allarme sulla crisi dei Pronto Soccorso italiani. Inoltre, un'inchiesta sulla Polonia di Karol Nawrocki e infine il ritardo nei progetti PNRR in Sicilia.

I reportage di stasera

La birra non è solo una bevanda rinfrescante, ma un vero e proprio alimento che merita di essere trattato con cura in tutte le sue fasi, fino al momento del consumo. Questo sarà il tema al centro dell'inchiesta Birra. E non sai cosa bevi, firmata da Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo.

L'inchiesta di Report approfondirà il ruolo spesso sottovalutato della CO2 nella birra, un elemento che, se consumato in eccesso, può causare disturbi allo stomaco, mal di testa e alterare il sapore della bevanda. Grazie al contributo di esperti, verranno svelati i segreti per versare correttamente la birra nel bicchiere, sottolineando l'importanza della schiuma per un gusto ottimale e per evitare spiacevoli effetti collaterali.

Manuele Bonaccorsi autore dell'Inchiesta La caduta di Varsavia

L'indagine non si fermerà al solo consumo, ma esplorerà anche il mercato delle birre industriali, dominato da poche multinazionali, tra cui Heineken, proprietaria di marchi molto noti come la birra Messina e l'Ichnusa. Infine, un focus sarà dedicato alla birra artigianale e alla sua "rivoluzione" partita dal Piemonte nel 1996, raccontando un fenomeno che ha trasformato il settore negli ultimi decenni.

A seguire, Omissione di soccorso di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Alessia Pelagaggi, racconta la drammatica situazione dei Pronto Soccorso italiani, che in venti anni sono diminuiti da 659 a 433.

Nel contempo, gli accessi sono aumentati, arrivando in media a quasi 42 mila pazienti all'anno per struttura. Lunghe attese, carenza di personale, reparti sovraffollati e pazienti privati della dignità sono solo alcuni dei problemi emersi.

Medici e infermieri, sottoposti a stress costante e rischio di aggressioni, abbandonano sempre più spesso il servizio sanitario pubblico, con molti che emigrano all'estero. Per tamponare l'emergenza, la Regione Lazio ha affittato posti letto da strutture private, tra cui quelle del senatore leghista Antonio Angelucci.

Molte Asl ricorrono a medici gettonisti assunti tramite cooperative per coprire i turni più urgenti. L'inchiesta verificherà l'efficacia delle misure adottate dal Ministro della Salute Schillaci per fronteggiare la crisi ormai al collasso.

La caduta di Varsavia di Manuele Bonaccorsi e Chiara D'Ambros, con la collaborazione di Madi Ferrucci, indaga il cambio di scenario politico in Polonia dopo l'elezione di Karol Nawrocki, Presidente dal primo giugno con il 50,89% dei voti.

La sua campagna elettorale si è basata su posizioni fortemente anti-immigrazione, soprattutto nei confronti dei rifugiati ucraini. Dopo aver accolto oltre 3,6 milioni di ucraini fuggiti dall'invasione russa, oggi la Polonia sembra aver voltato pagina, con un clima di crescente chiusura verso i profughi.

Infine, Il grande flop di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Eleonora Numico, analizza l'inefficace spesa dei fondi PNRR in Sicilia. Tutti i progetti sono in ritardo e il presidente della Regione Schifani ha convocato una riunione urgente per individuare le cause del blocco.

Il caso più evidente riguarda gli asili nido di Palermo, dove su decine di progetti solo tre sono in fase di costruzione, denunciando una grave inefficienza nell'attuazione dei fondi destinati allo sviluppo locale.