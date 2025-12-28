Report stasera su Rai 3, anticipazioni e inchieste: Chi vince davvero con il riarmo europeo?

Dalle fiere di armi agli incontri tra lobby e alti ufficiali, Report indaga il piano di riarmo europeo: tra debiti pubblici, armi sotto controllo USA e un'Europa ancora divisa sulla difesa comune.

Questa sera, domenica 28 dicembre, torna Report il programma di inchieste di Rai 3, in onda alle 20.30 e disponibile anche su RaiPlay. La puntata di oggi accende i riflettori sul piano di riarmo europeo, analizzando chi ne trarrà davvero vantaggio, tra interessi industriali e strategie geopolitiche. Spazio anche alla New Space Economy italiana e a una storia potente di popoli del mare a rischio scomparsa.

Chi guadagna dal riarmo europeo?

Chi trae davvero vantaggio dal piano di riarmo europeo? A questa domanda prova a rispondere Report, con l'inchiesta Riarmiamoci e partite firmata da Manuele Bonaccorsi e Madi Ferrucci. I due giornalisti hanno attraversato fiere internazionali di armi, fabbriche di munizioni, esercitazioni militari e partecipato a incontri riservati tra lobbisti e alti ufficiali, tra Stati Uniti, Germania, Polonia e Italia. Un viaggio dentro il cuore dell'industria della Difesa, che mette in luce le strategie con cui le aziende statunitensi puntano a conquistare il crescente mercato europeo degli armamenti.

Un mercato che rischia di trasformarsi in un affare a senso unico: molte delle armi acquistate dagli Stati Ue restano infatti sotto controllo tecnologico americano, con la possibilità - per Washington - di disattivarle a distanza. Nel frattempo l'Europa continua a muoversi in ordine sparso, mentre i pochi progetti di cooperazione militare restano a forte trazione franco-tedesca. Il risultato? Debiti per decenni per i Paesi europei, incassi immediati per gli Stati Uniti.

Manuele Bonaccorsi cura l'inchiesta Riarmiamoci e partite

Spazio: la nuova frontiera economica (e politica)

A seguire, Report propone Italia New Space Economy di Michele Buono, con la collaborazione di Silvia Scognamigli. Lo Spazio è il nuovo territorio strategico per lo sviluppo economico globale, ma l'Europa rischia di restare indietro. L'ecosistema italiano mostra grandi potenzialità, ma soffre la debolezza di un'Unione Europea che non riesce a imporsi come soggetto politico unitario, schiacciata tra giganti come Stati Uniti e Cina. L'inchiesta ricostruisce la battaglia del Vecchio Continente per non perdere terreno in una corsa decisiva per il futuro.

Lab Report: il popolo del mare che rischia di scomparire

Chiude la puntata Lab Report con I senza Stato di Alfredo Farina e Alessia Marzi. Un viaggio affascinante e drammatico tra i Sama Badjau, uno dei popoli di subacquei più esperti al mondo. Da oltre mille anni vivono in mare, su case galleggianti tra Indonesia, Malesia e Filippine, mantenendo un legame profondo e spirituale con l'oceano.

Michele Buono propone l'inchiesta: Italia New Space Economy

Oggi però il loro stile di vita è minacciato: costretti ad abbandonare il mare, Complice un mondo moderno che li rifiuta e li rende incredibilmente vulnerabili a uno sviluppo che li esclude, tra sfruttamento economico, marginalizzazione politica, povertà strutturale e stigmatizzazione da parte del resto della società.