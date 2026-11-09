Report, il debutto senza Sigfrido Ranucci si ferma al 6,6%: il confronto con la scorsa stagione

La nuova edizione di Report debutta su Rai 3 con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione. La prima puntata registra 1.182.000 spettatori e il 6,6% di share.

Il nuovo corso di Report comincia con un risultato Auditel decisamente inferiore rispetto alle precedenti edizioni. La storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3 è tornata in onda domenica 8 novembre 2026 con una novità importante: per la prima volta dopo tanti anni, al timone non c'è Sigfrido Ranucci, ma la conduzione è stata affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Un cambiamento significativo per uno dei programmi più riconoscibili del servizio pubblico, che si è presentato al pubblico in una veste nuova, ma con la promessa di mantenere intatta la propria identità giornalistica.

I numeri della prima puntata, tuttavia, raccontano una partenza in salita. Report ha conquistato 1.182.000 spettatori, pari al 6,6% di share. A seguire, Report Plus ha registrato 833.000 spettatori e il 5,7%.

Report, il confronto con la prima puntata dello scorso anno

Il primo paragone è inevitabilmente quello con la precedente stagione. Domenica 26 ottobre 2025, infatti, Report aveva inaugurato la sua edizione con Sigfrido Ranucci alla conduzione, raccogliendo 1.669.000 spettatori e il 9,3% di share.

La differenza rispetto al debutto del 2026 è significativa: 487.000 spettatori in meno e 2,7 punti percentuali di share persi. In termini di pubblico, il calo è di circa il 29%. Un dato che assume particolare rilevanza considerando che si tratta di due prime puntate andate in onda nella collocazione domenicale.

Il confronto con il 2024 e il 2023

Allargando lo sguardo alle stagioni precedenti, la distanza diventa ancora più evidente. Nel 2024 Report aveva esordito con numeri particolarmente elevati: 2.643.000 spettatori e il 13,8% di share. Un risultato eccezionale, che aveva portato il programma a imporsi tra le proposte più seguite della serata.

Anche nel 2023, primo anno della collocazione domenicale per contrastare Fabio Fazio passato al gruppo Discovery, la trasmissione aveva ottenuto un ottimo riscontro: 2.061.000 spettatori e l'11,4%. Il debutto del 2026 si ferma dunque a quasi 1,5 milioni di spettatori in meno rispetto alla partenza del 2024 e a circa 879.000 spettatori in meno rispetto a quella del 2023.

Anche tornando alle edizioni precedenti, i numeri erano superiori: nel 2022 la prima puntata aveva raccolto 1.618.000 spettatori con l'8,9%, mentre nel 2021 aveva raggiunto 2.304.000 spettatori e il 10,4%.

La nuova era di Report alla prova del pubblico

Il debutto di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi coincide con una fase particolarmente delicata per Report. Il programma, arrivato al suo trentesimo anno di vita, affronta un passaggio importante dopo il cambiamento alla conduzione e le vicende che hanno coinvolto Sigfrido Ranucci.

I dati Auditel evidenziano una partenza inferiore rispetto a tutte le prime puntate delle stagioni prese in esame. Un elemento che merita attenzione, ma che non può ancora trasformarsi in un giudizio definitivo sul nuovo corso. Molto dipenderà dalle inchieste delle prossime settimane, dalla capacità di fidelizzare il pubblico e dalla risposta dei telespettatori a questa nuova formula.