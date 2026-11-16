L'Italia perde davanti a 8 milioni di spettatori, Report crolla sotto il 5%: ascolti TV del 15 novembre

La sconfitta dell'Italia contro il Belgio nella Nations League domina gli ascolti della prima serata di domenica 15 novembre 2026.

La partita, trasmessa su Rai1, conquista 8.006.000 spettatori con il 39,2% di share, staccando nettamente la concorrenza. Su Canale 5 infatti Racconto di una Notte si ferma a 1.674.000 spettatori e all'11,4%, mentre su Italia 1 Le Iene presentano: Inside supera il 10%. Ancora un risultato sottotono per Report, alla seconda puntata.

In Prime Time due sonore sconfitte: la Nazionale e Report

Su Rai 1 la partita di Nations League tra Belgio e Italia, terminata con la sconfitta degli Azzurri, raccoglie 8.006.000 spettatori pari al 39,2% di share. Niente da fare per Canale 5, dove la serie turca Racconto di una Notte conquista 1.674.000 spettatori con l'11,4% di share.

Su Italia 1, dopo la presentazione a 1.048.000 spettatori e il 5%, Le Iene presentano: Inside raggiunge 1.142.000 spettatori con un ottimo 10,4% di share. Su Rai 3 invece arranca Report, che alla seconda settimana della nuova stagione (la prima senza Sigfrido Ranucci) non raggiunge neppure il milione di spettatori (si ferma a a 876.000), con il 4,5% di share, dopo i 743.000 spettatori e il 3,5% della presentazione. Chiude naturalmente a ribasso Report Plus, che registra 551.000 spettatori e il 4%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro, dopo la presentazione a 374.000 spettatori e l'1,8%, totalizza 678.000 spettatori con il 5,4%. Sul Nove Che tempo che fa di Fabio Fazio raduna 1.498.000 spettatori con il 7,9%, mentre Che Fuori Tempo Che Fa raggiunge 1.269.000 spettatori e il 9,4%. Va malissimo anche a Rai 2 con The Rookie, che intrattiene 482.000 spettatori con il 2,7%.

Su La7 House of Trump - Un K.O. per Donald raggiunge 361.000 spettatori (2,2%), mentre su TV8 Mia moglie per finta ottiene 308.000 spettatori (1,9%).

Il pre-partita di Rai 1 supera La Ruota della Fortuna

In access prime time il pre-partita di Belgio-Italia su Rai1 conquista 6.009.000 spettatori con il 30,2% di share. Senza Stefano De Martino, l'ammiraglia Rai tiene a bada Canale 5 nella fascia più contesa: La Ruota della Fortuna si ferma a 4.115.000 spettatori e il 19,4%, mentre Gira La Ruota della Fortuna aveva raccolto 3.299.000 spettatori (16,1%).

Una giornata di buoni ascolti per Rai 1 anche nel pomeriggio, dove Domenica In, trainata dallo spazio più acceso che mai dedicato a Ballando con le stelle, ha raccolto 2.720.000 spettatori con il 23,2% nella prima parte, 2.300.000 spettatori con il 21,4% nella seconda e 2.031.000 spettatori con il 18,7% nella terza. A seguire Da Noi... a Ruota Libera con Francesca Fialdini ha intrattenuto 2.016.000 spettatori con il 16,4%.

Su Canale5 la partita delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Jodar ha totalizzato 1.268.000 spettatori con il 10,9%. A seguire la soap turca Forbidden Fruit ha registrato 965.000 spettatori e il 9% di share. Buoni anche i numeri di Verissimo, che ha conquistato 1.635.000 spettatori con il 14,3% nella prima parte e 1.730.000 spettatori con il 13,6% nella seconda.