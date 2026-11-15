Report stasera su Rai 3: Gaza, America's Cup e università telematiche nel mirino

Nuovo appuntamento con Report, stasera, domenica 15 novembre, alle 20:30 su Rai 3 e RaiPlay. La trasmissione, condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, propone quattro inchieste che affrontano temi di grande attualità: dalla guerra a Gaza agli interessi legati alla ricostruzione, passando per la bonifica di Bagnoli, la filiera delle uova e il mondo delle università telematiche.

Report stasera: Gaza e la bonifica di Bagnoli al centro delle inchieste

Si parte con La pace sepolta, l'inchiesta di Nancy Porsia sulla situazione a Gaza. Sotto milioni di tonnellate di macerie ci sarebbero ancora migliaia di corpi e possibili prove di crimini di guerra. Riflettori anche sul piano di ricostruzione promosso dal Board of Peace di Donald Trump, sugli interessi dei fondi d'investimento e sul ruolo di Jared Kushner. L'inchiesta metterà a confronto i progetti americani con quelli delle Nazioni Unite e delle comunità palestinesi.

Spazio poi al reportage A gonfie vele! di Luca Chianca, con Alessia Marzi, dedicata all'arrivo dell'America's Cup a Napoli e alla bonifica dell'area di Bagnoli. Dopo 35 anni di attese e promesse, cosa sta accadendo realmente nell'ex sito industriale? L'assegnazione della regata avrebbe modificato i piani di risanamento. Il servizio farà luce sugli interventi e sulla situazione attuale dell'area.

Dalla filiera delle uova alle università telematiche

Con I peli nell'uovo, Giulia Innocenzi, insieme a Greta Orsi, indagherà sulla produzione delle uova: dagli allevamenti delle galline ovaiole agli stabilimenti di pastorizzazione. Immagini esclusive e approfondimenti sui controlli veterinari, sulla tracciabilità e sulla sicurezza degli ovoprodotti destinati ai supermercati e all'industria alimentare.

Chiude la puntata Palio universitario di Chiara De Luca, con Eleonora Numico. Al centro l'esperienza dell'Università per Stranieri di Siena, che ha deciso di chiudere un corso di laurea online, e la crescita delle università telematiche, con gli iscritti aumentati del 158% dal 2019. L'inchiesta approfondirà anche l'indagine della Procura di Napoli su Multiversity, il gruppo che controlla Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, e gli accertamenti sui presunti rapporti tra pubblicità e informazione.