Report su Rai 3, anticipazioni 30 novembre: Privacy a rischio e le altre inchieste di stasera

Questa sera Report indaga su piattaforme internazionali che contengono numeri di telefono, email e contatti sensibili di governi, aziende strategiche e magistrati.

Stasera, domenica 30 novembre, a Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci alle 20.30 su Rai 3, un viaggio nelle criticità del Paese: dalle Case e Ospedali di Comunità del PNRR ancora incompleti alla grande inchiesta sulla sicurezza dei nostri dati, con piattaforme che espongono contatti di istituzioni, aziende strategiche e persino autorità di sicurezza. Nuove rivelazioni sulla carne scaduta rimessa in commercio e un aggiornamento sugli appalti a Fiumicino completano una puntata densa e inquietante.

Case e Ospedali di Comunità: cosa prevede il PNRR

Mancano pochi mesi alla scadenza dei progetti del PNRR dedicati alla sanità territoriale e, in molte regioni italiane, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità risultano ancora incompleti. Dove le strutture sono state costruite, spesso mancano i servizi essenziali. Eppure, se realizzata pienamente, la riforma della sanità di prossimità, fondata su prevenzione e presa in carico del paziente, rappresenterebbe una vera rivoluzione per cittadini e territori.

L'inchiesta La casa di carta di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Lidia Galeazzo, con la collaborazione di Alessia Pelagaggi, racconta la situazione sul campo e mostra come inefficienze locali e resistenze di gruppi di interesse rischiano di frenare la trasformazione.

L'inchiesta di Report sulla sicurezza dei dati

Nella seconda inchiesta, Chi protegge la nostra privacy?, Chiara De Luca, con la collaborazione di Eleonora Numico, affronta un tema allarmante: la vulnerabilità dei dati personali presenti su piattaforme di data broker internazionali. L'esperto di cybersecurity Andrea Mavilla è riuscito ad accedere - senza forzature - a giganteschi database contenenti numeri di telefono, email e contatti sensibili appartenenti a figure istituzionali italiane e internazionali: dal Presidente della Repubblica alla Premier, passando per ministeri chiave, forze dell'ordine, agenzie di sicurezza, magistrati, aziende strategiche e perfino il Vaticano.

Nonostante le segnalazioni alle autorità competenti italiane, molti dei dati risultano ancora disponibili online, mentre prosegue l'indagine della Polizia Postale. La puntata accende inoltre un riflettore su quanto sarebbe potuto accadere negli uffici del Garante della Privacy nella notte tra l'1 e il 2 novembre, alla vigilia di una puntata di Report.

Come funziona la filiera della carne scaduta che torna in circolazione

Il lotto magico, l'inchiesta di Giulia Innocenzi con Greta Orsi, prosegue l'approfondimento sulla carne congelata scaduta rimessa in commercio. Nuove immagini confermerebbero che il macello Bervini avrebbe rimesso in vendita prodotti oltre la data di scadenza, distribuiti anche a ristoranti e grande distribuzione. Report ricostruisce la filiera, i mancati controlli e i collegamenti con gestioni opache dei lavoratori, dall'area di Mantova fino a Bari, con inquietanti legami con la criminalità organizzata.

Lab Report: gli appalti a Fiumicino

A chiudere la puntata di questa sera 30 novembre, Il circolo degli illuminati di Rosamaria Aquino, con Norma Ferrara: Report è tornato a Fiumicino per capire come vengono affidati gli appalti dal Comune del litorale laziale.