Report su Rai 3, anticipazioni 20 dicembre: Cardiochirurgia pediatrica, Amazon e le altre inchieste di stasera

Questa sera, domenica 21 dicembre, Report torna su Rai 3 e RaiPlay alle 20.30 con inchieste su temi di grande attualità: dalla cardiochirurgia pediatrica in Sicilia alle condizioni di lavoro in Amazon, dal nuovo sequestro di carne scaduta in Emilia alla crisi idrica in Sicilia, tra dighe incompiute, reti colabrodo e intrecci tra politica e appalti sospetti.

"Il cuore del problema": due cardiochirurgie in Sicilia

Secondo il Decreto Balduzzi, può essere autorizzata una sola cardiochirurgia pediatrica ogni 4-6 milioni di abitanti. Alla Sicilia, quindi, ne spetterebbe una soltanto. Eppure oggi sull'isola ne operano due:

quella di Palermo , aperta nel 2023 e gestita in collaborazione con il Policlinico San Donato ;

, aperta nel 2023 e gestita in collaborazione con il ; quella di Taormina, attiva da circa 15 anni in convenzione con l'Ospedale Bambino Gesù.

Potranno restare aperte entrambe? Su quali dati e criteri vengono prese decisioni che incidono direttamente sulla salute dei bambini? A queste domande cerca di rispondere l'inchiesta Il cuore del problema, firmata da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella.

L'enorme fatturato di Amazon e il prezzo dei lavoratori

La puntata prosegue con I giochi di Amazon, di Emanuele Bellano con Chiara D'Ambros, Goffredo De Pascale e Madi Ferrucci. Fondata da Jeff Bezos come piattaforma per la vendita di libri, Amazon è oggi una big tech globale, con attività in ogni settore. Nel 2024 ha superato i 630 miliardi di euro di fatturato, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 2.380 miliardi di dollari.

Dietro questi numeri, però, Report ricostruisce - attraverso testimonianze e documenti inediti - un sistema di forte pressione sui lavoratori, caratterizzato da un clima di controllo che includerebbe pratiche non lecite per un datore di lavoro, come investigazioni interne, interrogatori illegali e dossieraggio.

Carne scaduta e macelli: le nuove indagini

Spazio poi a Chi l'ha mangiata?, di Giulia Innocenzi con Greta Orsi, che torna sull'inchiesta della carne scaduta. Dopo il servizio di Report, la Usl di Reggio Emilia, insieme ai Nas di Parma, ha disposto un nuovo sequestro nell'impianto di Salvaterra del macello Bervini. Nuove prove e testimonianze delineano un quadro ancora più grave: la carne scaduta sarebbe stata immessa sul mercato almeno dal 2018, mentre emergono criticità anche sulle modalità di macellazione, attività che prosegue tuttora. Resta irrisolta una domanda centrale: che fine ha fatto la carne scaduta?

Sigfrido Ranucci

Gestione idrica in Sicilia: dighe incompiute e consorzi commissariati

Per Lab Report, infine, va in onda Un buco nell'acqua, di Alessandro Spinnato con Tiziana Battisti. Un'inchiesta sulla crisi idrica in Sicilia, che non sarebbe solo frutto della siccità, ma il risultato di decenni di cattiva gestione: dighe incompiute, reti idriche colabrodo, consorzi di bonifica commissariati e impianti abbandonati. Sullo sfondo, un'inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto dell'ex governatore Salvatore Cuffaro, svelando intrecci tra politica, clientele e appalti sospetti.