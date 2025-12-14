Report su Rai 3 anticipazioni 14 dicembre, Trump, Musk e Thiel: la tecnodestra americana punta sull’Europa

Questa sera, domenica 14 dicembre Report torna alle 20:30 su Rai 3 e RaiPlay con una puntata ricca di inchieste che spaziano dalla politica internazionale al lusso in alta quota, fino alle tensioni energetiche in Medio Oriente. Al centro della serata, il progetto della tecnodestra americana per influenzare l'Europa. Si parlerà anche dei fondi italiani destinati a Odessa e dei procedimenti anticorruzione legati alla ricostruzione in Ucraina e infine degli effetti del piano di pace di Trump su Gaza e del conteso gas offshore.

La strategia americana per indebolire l'UE

Dal documento ufficiale sulla strategia nazionale di sicurezza pubblicato dalla Casa Bianca emerge un progetto preciso: indebolire l'Unione Europea. Da qui prende le mosse l'inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, La tecnodestra all'assalto dell'Europa. Al centro del racconto l'asse tra Donald Trump e i colossi della Silicon Valley, sempre più ostili ai regolamenti europei su concorrenza e tutela dei dati.

Da mesi Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, sostiene apertamente i partiti europei più critici verso Bruxelles. In Italia, in particolare, ha costruito un rapporto privilegiato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la prima volta, l'emissario italiano di Musk, Andrea Stroppa, racconta davanti alle telecamere come è nata questa relazione e quali implicazioni politiche e commerciali ha prodotto.

Andrea Stroppa

Nella strategia di influenza americana sulla democrazia europea entra in scena anche Peter Thiel, ex socio di Musk e fondatore di Palantir, colosso tecnologico della difesa tra i più controversi al mondo. Giorgio Mottola ha intervistato Curtis Yarvin, ideologo di riferimento della cosiddetta tecnodestra americana, figura chiave per comprendere le idee estreme su democrazia e potere che hanno trovato ascolto in settori dell'amministrazione Trump.

Odessa e i fondi italiani all'Ucraina:

Spazio poi a Odessa Connection di Sacha Biazzo con Samuele Damilano, che ricostruisce il ruolo dell'Italia nei progetti di ricostruzione dell'Ucraina, seguendo i 47 milioni di fondi pubblici destinati all'area di Odessa. L'inchiesta, basata su atti giudiziari e rapporti di polizia, analizza i procedimenti anticorruzione che coinvolgono l'ex sindaco Gennadiy Trukhanov, i lavori sulla cattedrale finanziati dall'Unesco e la gestione dei fondi umanitari, mettendo a confronto il caso ucraino con il modello adottato dalla Danimarca a Mykolaiv.

Starlight Rooms: lusso tra le stelle sulle Dolomiti

Con Starlights Rooms di Lucina Paternesi, Report sale sulle Dolomiti: stanze panoramiche di lusso a 700 euro a notte, costruite oltre i limiti consentiti dalla legge regionale del Veneto. A sanare l'abuso è stata una modifica normativa approvata dalla passata giunta guidata da Luca Zaia, che apre ora la strada a nuove costruzioni in alta quota.

Elon Musk

Gaza e il gas: la pace secondo Trump sotto attacco

Chiude Lab Report con Gaza. La pace del gas di Nancy Porsia. Dopo la firma del piano di pace di Donald Trump, Gaza torna sotto le bombe. L'inchiesta segue gli effetti dell'accordo tra Stati Uniti, Israele e Cisgiordania, tra pressioni politiche e religiose, gas offshore conteso e il ruolo dell'Eni nelle partnership energetiche con Israele. Le analisi di esperti e giuristi si intrecciano alla storia della diciassettenne Shireen Abu Al-Kas, simbolo delle conseguenze umane del conflitto.