Quattro nuove inchieste, storie controverse e interrogativi che coinvolgono imprese, politica e istituzioni. Report torna stasera, domenica 29 novembre, alle 20:30 su Rai 3 e streaming su RaiPlay con una puntata che spazia dalle nuove rivelazioni sul caso del più grande produttore di uova in Europa alle magliette ufficiali di Fratelli d'Italia realizzate in Bangladesh. Riflettori puntati anche su Banca Progetto e sui finanziamenti garantiti dallo Stato, fino alla crisi di una storica dinastia imprenditoriale emiliana. Ecco le anticipazioni e tutti i servizi della serata condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Report, l'inchiesta sui produttori di uova e le nuove rivelazioni: cosa è stato scoperto

La puntata si apre con nuovi sviluppi sul caso del più grande produttore di uova in Europa, già finito al centro di una precedente inchiesta di Report. Le immagini e le informazioni emerse avevano sollevato un vero e proprio polverone: uova con tracce di feci e sangue, prodotti marci e con muffa, stabilimenti invasi dai topi e presunte analisi alterate per nascondere ai fornitori i valori delle cariche batteriche degli ovoprodotti.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. Sono state presentate diverse interrogazioni al governo e alla Giunta regionale del Veneto, con richieste di interventi immediati e chiarimenti sullo stato dei controlli negli stabilimenti. La vicenda è arrivata persino all'attenzione del commissario europeo per la Salute e il benessere animale, Olivér Várhelyi.

Nel frattempo, i carabinieri del Nas, insieme al servizio veterinario e all'ente preposto alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo nell'allevamento che all'epoca riforniva l'azienda.

Ma la vicenda potrebbe riservare ulteriori sorprese. Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi, firma l'inchiesta I topi ballano, nella quale emergono nuove notizie inquietanti. La giornalista è andata direttamente a chiedere spiegazioni ai responsabili, per fare luce su quanto accaduto e sugli sviluppi di un caso che continua a far discutere.

Fratelli d'Italia, Banca Progetto e il tracollo di una dinastia: le altre inchieste del 29 novembre

La seconda inchiesta della serata è Fratelli di Bangladesh, firmata da Luva Bertazzoni. Al centro c'è Italica Solution, la società dell'ex militante di Forza Nuova Martin Avaro, che si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni politiche di Fratelli d'Italia e della produzione e vendita dei gadget ufficiali del partito di Giorgia Meloni.

Un particolare, però, rischia di far discutere: le magliette ufficiali di Fratelli d'Italia sarebbero prodotte in Bangladesh, nonostante la difesa del Made in Italy sia da sempre una delle bandiere politiche del partito. La troupe di Report ha raggiunto il Paese asiatico, documentando fabbriche fatiscenti, ambienti di lavoro insicuri e condizioni difficili per gli operai. Una realtà produttiva che solleva interrogativi sulla filiera dei prodotti commercializzati con il marchio del partito.

Spazio poi a Prendi i soldi e scappa!, l'inchiesta di Walter Molino, con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Celeste Gonano. Riflettori puntati su Banca Progetto, istituto cresciuto attraverso la distribuzione di finanziamenti milionari garantiti dallo Stato, con una sede di lusso nel centro di Milano e una rete di agenti retribuiti a provvigione.

L'indagine, partita da Milano, riguarda prestiti che sarebbero arrivati anche a imprese vicine alla 'ndrangheta e conduce fino ai palazzi romani, tra imprenditori vicini alla politica, mediatori e avvocati d'affari.

Al centro della vicenda c'è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, gestito dal Mediocredito Centrale, istituto pubblico controllato dal Ministero dell'Economia. Il Fondo copre oggi oltre 120 miliardi di euro di prestiti e può garantire fino all'80% dei finanziamenti. In caso di mancata restituzione da parte delle imprese, il conto rischia di ricadere sullo Stato.

Una questione cruciale emerge dall'inchiesta: chi controlla che le aziende finanziate siano davvero meritevoli di ricevere denaro pubblico?

Infine, Roberta Persia firma La fattoria degli animali, un'inchiesta che ricostruisce la parabola di una grande dinastia imprenditoriale emiliana. Dal prosciutto cotto che ha contribuito a rendere celebre il nome dell'azienda fino a un passivo pesantissimo, la storia di un gruppo simbolo del Made in Italy che si è ritrovato ad affrontare una crisi profonda.

Come è stato possibile arrivare a questo punto senza che nessuno se ne accorgesse? Quali responsabilità si nascondono dietro il tracollo di un gruppo vicino alla politica e al mondo bancario? Attraverso bilanci difficili, ascese vertiginose e voci scomode rimaste a lungo inascoltate, l'inchiesta prova a ricostruire la parabola di una dinastia che sembrava inarrestabile.