Replicas: una clip in esclusiva del film con Keanu Reeves in arrivo in Dvd e Blu-Ray

Replicas, con protagonista Keanu Reeves e Alice Eve, sta per arrivare in formato homevideo grazie a Koch Media e in esclusiva su Movieplayer.it potete vedere una clip tratta dal film.

Il lungometraggio, di genere sci-fi, è diretto da Jeffrey Nachmanoff e sarà in vendita in formato Dvd e Blu-Ray dal 19 settembre.

Il film Replicas è stato scritto da Chad St. John ed è tratto da un racconto di Stephen Amel. Nel cast del progetto diretto da Nachamanoff, oltre a Keanu Reeves e Alice Eve c'è anche l'attore Thomas Middledicth. Il lungometraggio ha tra i suoi produttori Lorenzo di Bonaventura e Stephen Hamel.

Nel video si assiste alle spiegazioni dei potenziali rischi di tentare di clonare un essere umano, sottolineando come la possibile "creazione" potrebbe non essere dotata delle normali capacità mentali di un individuo adulto.

La sinossi del film è la seguente:

William Foster è un neuroscienziato reclutato da una misteriosa azienda di bio-tecnologie per lavorare sulla traslazione della coscienza umana in una forma digitale che possa essere trasferita in un nuovo corpo. Trasferisce quindi sua moglie Mona e i loro tre figli in una remota isola per completare le sue ricerche. Sfortunatamente, il processo di transfert si dimostra imperfetto, inculcando ai soggetti dei test tendenze suicide e moti di violenza. Quando però un tragico incidente d'auto provoca la morte della sua famiglia, Foster si convince ad utilizzare ancora una volta la procedura nel tentativo di riportarli in vita...

