Renfield: Nicholas Hault è il servo del Dracula di Nicolas Cage nel trailer teaser del film

L'anteprima anticipa il primo trailer ufficiale della pellicola di Chris McKay in arrivo domani in streaming.

Con un post pubblicato sui canali social ufficiali, Renfield si presenta con una prima occhiata al personaggio che sarà interpretato da Nicholas Hoult. Questa sorta di trailer teaser anticipa il trailer vero e proprio che arriverà domani in streaming.

Ispirato al classico di Bram Stoker, Renfield vedrà Nicolas Cage nel ruolo di Dracula in una storia scritta dall'autore di The Walking Dead, Robert Kirkman, e prodotta e diretta da Chris McKay (The Lego Batman Movie, The Tomorrow War).

Renfield: svelato il rating del film con Nicolas Cage nel ruolo di Dracula

Già nei giorni scorsi, il poster ufficiale di Renfield ne annunciava l'uscita nelle sale per la primavera di quest'anno. Inoltre, è stato rivelato che il rating ufficiale della pellicola sarà R, ovvero il vietato ai minori di 17 anni non accompagnati negli USA. Quindi possiamo aspettarci un film davvero violento.