Renegade Nell: trailer per il period drama sull'emancipata protagonista della serie Disney+

Disney+ ha diffuso in streaming il trailer di Renegade Nell, serie che racconta la storia di una giovane testarda di nome Nell che, dopo essere stata accusata di un omicidio che non ha commesso, si dà alla fuga.

Creato dalla vincitrice del BAFTA Sally Wainwright (Happy Valley), lo show - in uscita il 29 marzo - ha tutte le carte in regola per essere un eccezionale dramma d'epoca sull'emancipazione femminile.

Nel filmato, il pubblico viene introdotto al personaggio principale interpretato da Louisa Harland, che schiva, evita e tira un sacco di pugni con un'abilità quasi da supereroe. Il trailer mostra come Nell si sia ritrovata a scappare, e i momenti che precedono l'allontanamento del personaggio dalla società dopo che un proiettile ha tolto la vita a un membro benestante della società.

Con tutte le accuse puntate contro di lei, Nell sa di non avere alcuna possibilità di contrastare le figure più potenti della società. Tuttavia, Nell si rende conto di avere le carte in regola per abbattere il sistema corrotto, ma per farlo ha bisogno di tempo e di aiuto. Più combatte, più il suo nome viene citato dall'Alta Corte, con una vera e propria caccia in corso per la rinnegata più importante del Paese. Nella storia la fantasia si fonde con la realtà, non solo per le incredibili abilità di Nell nel combattimento, ma anche per il suo incontro con Billy Blind (Nick Mohammed di Ted Lasso), uno spirito magico che aiuta Nell ad aprire gli occhi e a capire il suo scopo nella vita.

La Wainwright ha raggiunto la notorietà grazie alla miniserie Unforgiven, ma si è fatta notare anche per spettacoli come Last Tango in Halifax, Happy Valley e Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no, ognuno dei quali è stato creato da lei.

Oltre a Harland e a Mohammed come sua guida magica, la serie Disney+ vanta anche il coinvolgimento di Frank Dillane (Fear the Walking Dead), Joely Richardson (Nip/Tuck), Alice Kremelberg (The Sinner), Jake Dunn (Half Bad) e Adrian Lester (Mary Queen of Scots).