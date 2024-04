Nell - Rinnegata, il regista svela i primi dettagli della Stagione 2 della serie Disney+

È passato quasi un mese da quando Nell - Rinnegata ha debuttato su Disney+, regalando un inaspettato dramma fantasy adatto a tutte le età.

La serie, creata da Sally Wainwright (Gentleman Jack), ha già accumulato un discreto numero di fan, molti dei quali sono curiosi di sapere se e quando la serie continuerà. Anche se non è ancora stato confermato un rinnovo per una seconda stagione, un membro chiave della troupe della serie è apparso molto ottimista.

In una recente intervista rilasciata a Radio Times, il regista Ben Taylor, che ha diretto i primi due episodi della serie, ha fatto intendere che si sta già lavorando a una potenziale seconda stagione. Nel frattempo, su queste pagine potete leggere la recensione di Nell - Rinnegata.

Nell - Rinnegata: una scena dela serie

Il regista ha anche anticipato che la Stagione 2 partirà con un salto temporale: "Stiamo scrivendo la possibile seconda stagione", ha spiegato Taylor. "Così saremo in grado di fare un bilancio e capire in che direzione andremo, così da poterci concentrare sulle cose che funzionano davvero. Penso che ci sarà un salto temporale, perché abbiamo girato questo show più di un anno fa. Sono passati così tanti anni da quando ci siamo innamorati di questi personaggi, e il salto temporale sarà necessario anche per l'età dei personaggi, dato che Roxy e George saranno visibilmente più vecchi di due anni".

"Vorrei potervele svelare, ma ci sono cose folli in serbo", ha scherzato Taylor.

Di cosa parla Nell - Rinnegata?

Nella campagna inglese del XVIII secolo, Nell, giovane donna indipendente, torna a casa dopo la morte del marito. Qui ritrova il padre locandiere e le sorelle minori, ma in breve tempo s'inimica il folle Thomas Blancheford, figlio nobile del magistrato che gestisce la contea per conto del re. Dotata di una forza misteriosa che la trasforma in una guerriera invincibile (e la costringe a battibeccare di continuo con il suo spirito guida Billy Blind), Nell umilia pubblicamente Thomas, il quale per rabbia si ritorce contro suo padre e poi la accusa di un omicidio che non ha commesso.

Per Nell sarà l'inizio di una fuga che la trasformerà in una rinnegata e nella più famosa fuorilegge d'Inghilterra.