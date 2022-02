Renée Zellweger è Pam Hupp nelle foto e nel trailer di The Thing About Pam

L'attrice premio Oscar Renée Zellweger è la protagonista della nuova serie The Thing About Pam, di cui sono stati svelati il trailer e le prime foto.

Renée Zellweger è la protagonista della serie The Thing About Pam, in arrivo sugli schermi americani di NBC l'8 marzo, di cui sono stati diffusi il trailer e le prime foto.

Nel video si introducono i primi elementi legati al caso di omicidio in cui è stata coinvolta Pam Hupp, a cui le indagini arrivano dopo aver incolpato il marito della vittima, Russ.

La serie The Thing About Pam racconta l'omicidio di Betsy Faria, dipendente di State Farm, che ha portato all'accusa di omicidio nei confronti del marito Russ, che si è proclamato innocente ed è poi stato scagionato. Il brutale omicidio ha dato il via a una catena di eventi che ha fatto emergere il diabolico piano di Pam Hupp, interpretata da Renée Zellweger.

Nel cast ci sono anche Josh Duhamel, Judy Greer, Katy Mixon, Glenn Fleshler, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Suanne Spoke e Mac Brandt. Zellweger fa parte del team di produttori in collaborazione con Carmella Casinelli, Jenny Klein, Mary-Margaret Kunze, Scott Winant, Jessika Borsiczky, Liz Cole, Noah Oppenheim, Jason Blum, Chris McCumber e Jeremy Gold

The Thing About Pam: un'immagine della serie

The Thing About Pam: una foto tratta dalla serie NBC

The Thing About Pam: una foto dei protagonisti della serie

The Thing About Pam: Renée Zellweger in una foto della serie