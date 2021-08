Judy Greer farà parte del cast della miniserie The Thing About Pam

L'attrice Judy Greer è entrata a far parte del cast della miniserie The Thing About Pam, con star Renée Zellweger e Josh Duhamel.

Il cast della miniserie The Thing About Pam si è arricchito con la presenza di Judy Greer e Katy Mixon.

Il progetto è una co-produzione tra NBC e Blumhouse e ha già tra i suoi protagonisti Renée Zellweger e Josh Duhamel.

In The Thing About Pam, scritta da Jessika Borsinczky, si racconterà l'omicidio di Betsy Faria (Katy Mixon), ritrovata pugnalata a morte nella sua casa nel dicembre 2011, e il processo che ha visto come imputato suo marito Russ, che si è sempre dichiarato innocente. Il crimine ha causato una serie di eventi che hanno fatto poi emergere un diabolico progetto che coinvolgeva Pam Hupp, personaggio affidato a Renée Zellweger.

Josh Duhamel avrà la parte di Joel Schwartz, l'avvocato che ha difeso Russ Faria.

Judy Greer avrà la parte di Leah Askey, l'ex procuratore distrettuale di Lincoln County che ha processato due volte Russ Faria per l'omicidio di sua moglie.