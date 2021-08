Josh Duhamel affianca Renée Zellweger nella miniserie The Thing About Pam

Josh Duhamel, dopo Jupiter's Legacy, tornerà sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista in The Thing About Pam.

La miniserie The Thing About Pam avrà nel proprio cast anche Josh Duhamel: l'attore è infatti uno degli interpreti del progetto destinato a NBC che avrà come star Renée Zellweger.

Il racconto per il piccolo schermo si ispira a fatti drammatici realmente accaduti che hanno attirato a lungo l'attenzione gli spettatori della trasmissione Dateline.

In The Thing About Pam, scritta da Jessika Borsinczky, si racconterà l'omicidio di Betsy Faria e il processo che ha visto come imputato suo marito Russ, che si è sempre dichiarato innocente. Il crimine ha causato una serie di eventi che hanno fatto poi emergere un diabolico progetto che coinvolgeva Pam Hupp, personaggio affidato a Renée Zellweger.

Josh Duhamel avrà la parte di Joel Schwartz, l'avvocato che ha difeso Russ Faria.

L'attore ha recentemente concluso le riprese del film Shotgun Wedding, in cui ha sostituito Armie Hammer e che gli ha permesso di recitare accanto alla sua amica Jennifer Lopez e a Lenny Kravitz: "Avevamo un cast fantastico, una troupe incredibile, un paesaggio meraviglioso tutto intorno a noi. Si tratta di quello che si sogna di avere quando inizi a girare un film".

Il lungometraggio racconta la storia della coppia composta da Grace e Tom dopo che hanno riunito le famiglie e gli amici per celebrare il proprio matrimonio in un luogo da sogno.

I due iniziano ad avere dei dubbi e la situazione è aggravata da una svolta inaspettata: tutte le persone a cui tengono diventano degli ostaggi e Darcy e Tom dovranno quindi trovare un modo per salvarle.