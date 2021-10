Renee Zellweger irriconoscibile nei panni dell'assassina Pam Hupp: le foto dal set

Nelle foto che sono state recentemente scattate sul set di The Thing About Pam, Renee Zellweger è irriconoscibile nei panni dell'assassina Pam Hupp.

Come testimoniano le prime foto del set di New Orleans della nuova serie poliziesca della NBC intitolata The Thing About Pam, Renee Zellweger è letteralmente irriconoscibile nei panni dell'assassina Pam Hupp a causa del trucco e di qualche piccolo aiuto protesico.

Questo lunedì, la vincitrice dell'Oscar è stata fotografata con indosso una "fat suit", ovvero un costume prostetico ingrassante, mentre girava una sequenza del nuovo dramma criminale. La Zellweger, letteralmente irriconoscibile, era molto truccata e sembrava che indossasse perfino un naso protesico al fine di assomigliare alla criminale.

Nel luglio di quest'anno, la Hupp, che sta già scontando l'ergastolo per aver sparato a un uomo disabile, si è dichiarata non colpevole dell'omicidio del 2011 della sua amica Elizabeth "Betsy" Faria, che è stata pugnalata 55 volte. I pubblici ministeri hanno affermato che la donna ha ucciso Elizabeth quattro giorni dopo averla persuasa affinché le intestasse la sua una polizza di assicurazione sulla vita da 150.000 dollari.

Renée Zellweger è stata anche paparazzata vicino al set mentre sorseggiava una bibita extra-large, indossando un paio di jeans e una grande giacca invernale, durante una pausa delle riprese della serie, che è co-prodotta dalla società di produzione della star: la Big Picture Co.