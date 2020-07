Renato Pozzetto: quella volta con Edwige Fenech nuda, un momento imbarazzante

Renato Pozzetto ha rievocato l'imbarazzo di una scena girata con Edwige Fenech quando lui e la co-protagonista del film La Patata Bollente stavano nudi in una vasca e successe qualcosa che fece arrossire l'attore. L'aneddoto è stato raccontato da Renato al Corriere della Sera.

Edwige Fenech ne La patata bollente

Renato Pozzetto oggi compie 80 anni e ricorda la sua carriera cinematografica da solista (senza Cochi Ponzoni), iniziata nel 1974 con il film Per amare Ofelia di Flavio Mogherini. Pozzetto ha girato numerose commedie all'italiana al fianco delle attrici più sexy del periodo, ma una scena lo imbarazzò più di tutte: il film era La patata bollente di Steno e al suo fianco c'era la bellissima Edwige Fenech. "In una scena Io ed Edwige proviamo a fare sesso in una vasca con la schiuma. Viene dato lo stop". È il direttore della fotografia a chiedere dieci minuti di pausa per problemi con le luci, racconta Pozzetto che ricorda che la Fenech a quel punto decise di andare a rifarsi il trucco "La Fenech si alza ed esce, l'acqua scende e si capisce che non ero rimasto indifferente. C'è un elettricista sopra che mi vede, ride e mi fa: 'Pozzé, guadagnerai qualche lira ma fai una vitaccia'...".

Finito il racconto e ricordando le parole dell'elettricista, l'attore commenta: "invece per fortuna ho fatto una vita bela bela". Renato Pozzetto ha creato numerosi tormentoni, vita bela bela ricorda la canzone "E la vita la vita" che Cochi e Renato cantavano come sigla di chiusura dell'edizione del 1974 della popolare trasmissione televisiva Canzonissima: il brano divenne un vero tormentone e il disco fu tra i singoli più venduti del 1974.

Renato Pozzetto oggi festeggerà i suoi 80 anni con i due figli, Giacomo e Francesca, i nipoti ed alcuni amici alla Locanda Pozzetto, una vecchia cascina sul Lago Maggiore che ha restaurato e trasformato in ristorante.