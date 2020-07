La casa stregata: il cane Gaetano è apparso in altri film, ecco quali

La casa stregata oltre a Renato Pozzetto e Gloria Guida ha come protagonista il Cane Gaetano, l'alano di cui si impossessa Omar, lo spirito guerriero che cerca di spezzare l'incantesimo che incombe sui due protagonisti. Il cane Gaetano è apparso in altri film, tra cui Grandi Magazzini e Prestami tua moglie.

La casa stregata: Renato Pozzetto con il cane Gaetano nel film

Gaetano è risultato subito uno dei personaggi più simpatici ed amati de La casa stregata, grazie anche alla voce dal marcato accento napoletano, opera del doppiatore Michele Gammino, l'attore romano che tra l'altro ha doppiato anche Harrison Ford nella saga de I predatori dell'Arca, Kevin Costner, Jack Nicholson e tantissimi altri attori, anche italiani come Leo Gullotta e Aldo Maccione.

L'ottima chimica esistente tra Renato Pozzetto e Gaetano hanno fatto erroneamente pensare che l'attore fosse il proprietario del cane, nulla di più sbagliato. Gaetano era un vero professionista del set, un cane di scena, abituato ai set cinematografici.

Come ogni star che si rispetti, Gaetano ha addirittura una pagina su Facebook, l'alano ha partecipato ad altri film: nel 1980 nella commedia Prestami tua moglie con Lando Buzzanca e Diego Abatantuono. Nel 1986 nel film ad episodi Ricchi ricchissimi... praticamente in mutande ancora una volta con Renato Pozzetto e nello stesso anno in Grandi Magazzini, una commedia di Castellano e Pipolo con Enrico Montesano, Nino Manfredi e Paolo Villaggio. In Grandi Magazzini il cane affianca Renato Pozzetto in quella che è una delle scene più cult del film, in cui Pozzetto effettua una consegna presso una casa con giardino, ma deve vedersela con il cane.