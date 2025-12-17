Regular Show, il creatore della serie torna con un nuovo progetto: Super Mutant Magic Academy

Dopo aver lasciato un segno indelebile nell'animazione contemporanea con Regular Show, J.G. Quintel è pronto a voltare pagina senza rinnegare il suo stile. Il suo prossimo progetto animato, ispirato a una graphic novel cult, promette un universo scolastico decisamente fuori dall'ordinario.

Dal parco alla scuola: la nuova fase creativa di J.G. Quintel

Mentre Regular Show si prepara a tornare sotto forma di progetto parallelo - noto con il titolo provvisorio Regular Show: The Lost Tapes - l'attenzione di J.G. Quintel è già rivolta altrove. Il creatore di Mordecai e Rigby sta infatti lavorando all'adattamento animato di Super Mutant Magic Academy, graphic novel firmata da Jillian Tamaki, che segna un deciso cambio di scenario e tono. Niente più parchi pubblici, turni di lavoro improbabili o divinità cosmiche: questa volta il cuore della storia è una scuola preparatoria per mutanti e streghe, dove i superpoteri convivono con le ansie quotidiane dell'adolescenza.

Regular Show: la locandina della serie

L'aggiornamento più concreto arriva da un post Instagram dell'animatore Dee Makes, coinvolto nella produzione, che ha confermato l'uscita della serie nel 2026. Inizialmente indicata come "late 2026", la data è stata poi semplificata, segnale che il grosso del lavoro potrebbe essere ormai alle spalle. Un dettaglio non da poco, soprattutto considerando che anche il ritorno di Regular Show è stato indicato, in precedenza, come previsto per il prossimo anno.

Un'accademia fuori dall'ordinario tra ironia e malinconia

L'universo di Super Mutant Magic Academy è tutto fuorché una classica scuola di magia. Come recita la descrizione ufficiale della graphic novel, "la Super Mutant Magic Academy è una scuola preparatoria per mutanti e streghe, ma le loro abilità paranormali passano in secondo piano rispetto ai problemi quotidiani dell'adolescenza". Tra esperimenti scientifici che finiscono male, raccolte fondi surclassate e studenti decisamente improbabili - incluso "un gatto destinato a determinare il corso del destino umano" - la serie sembra puntare su un umorismo sottile, quasi malinconico, capace di raccontare l'età di passaggio senza idealizzarla.

Lo stesso Quintel ha raccontato come è nato l'incontro con l'opera di Tamaki: "Cerco davvero di scoprire persone attraverso i fumetti. Nel 2015 ho trovato questo comic, 'Super Mutant Magic Academy'. Ho incontrato Jillian e le ho detto: 'Dovresti farne una serie'. Lei mi ha risposto: 'Io non posso, ma forse potresti farlo tu'. Le dissi che me lo sarei ricordato, e letteralmente sette anni dopo l'ho chiamata quando ho ottenuto un accordo di sviluppo allo studio". Un aneddoto che restituisce l'idea di un progetto nato per sedimentazione, più che per urgenza commerciale.

Considerati i temi - identità, desideri inespressi, ironia talvolta tagliente - non è escluso che la serie possa approdare su Adult Swim, anche se al momento Warner Bros. non ha confermato nulla. Quel che è certo è che Super Mutant Magic Academy rappresenta una deviazione interessante nella carriera di Quintel: meno caos dichiarato, più osservazione silenziosa, ma con la stessa capacità di raccontare personaggi imperfetti che cercano il loro posto nel mondo.