Il regno del pianeta delle scimmie, i primati entrano in una nuova era nel trailer del Super Bowl

Il Super Bowl 2024 ha sancito la vittoria dei Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers ma lo spettacolo non si è limitato al campo da gioco. Come accade ormai ogni anno sono diversi i trailer che le case di distribuzione decidono di lanciare in occasione dell'evento sportivo più importante dell'anno negli Stati Uniti.

Nel corso della serata è stato mostrato il primo trailer di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che permette ai fan di dare un primo sguardo al film di Wes Ball, sequel della trilogia reboot de Il pianeta delle scimmie degli anni '10 del ventunesimo secolo. Il film si svolge trecento anni dopo gli eventi di The War - Il pianeta delle scimmie e documenterà ulteriormente lo sviluppo intellettuale della società delle scimmie, in procinto di entrare nell'età del bronzo.

Si torna sul pianeta delle scimmie

Il film si concentrerà su Noa, interpretato da Owen Teague, mentre intraprende un viaggio con una donna il cui passato è avvolto nel mistero (Freya Allan), per decidere sia il futuro dell'umanità che della razza delle scimmie. Si troveranno ad affrontare anche la minaccia di Proximus Caesar, alla ricerca della tecnologia umana per far evolvere il popolo delle scimmie.

Wes Ball prende il posto dietro la macchina da presa di Matt Reeves, che ha diretto i due film precedenti. Nel cast anche Kevin Durand, William H. Macy, Travis Jeffery e Peter Macon.