Red: il video di Nobody Like You, composto da Finneas e Billie Eilish per il film Pixar

Disney Pixar ha condiviso il lyric video di Nobody Like You, uno dei brani composti da Billie Eilish e Finneas per Red, il nuovo film animato.

Red, il nuovo film Pixar in arrivo l'11 marzo su Disney+, può contare sul contributo di Billie Eilish e Finneas che hanno composto per il progetto la canzone Nobody Like You, di cui online è stato condiviso il video.

La boy band 4*Town che è una parte importante del film, nella versione originale del lungometraggio animato, ha le voci di Rob aire, Finneas, Topher Ngo, Grayson Villanueva e Josh Levi.

Red, il nuovo lungometraggio d'animazione Pixar Animation Studios, è stato diretto da Domee Shi.

La protagonista della storia è Mei Lee, una tredicenne maldestra e insicura, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell'adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un'adolescente come lei. E come se i cambiamenti che sta affrontando non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

I doppiatori del film Red comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao).

Manuelito "Hell Raton" (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.