Red Sparrow: la verità sulle tattiche di spionaggio sessuale di cui si parla nel film

Mentre il mondo di Red Sparrow è assolutamente autentico secondo Jason Matthews, l'autore del libro da cui è stato tratto il copione della pellicola, il personaggio centrale del romanzo è frutto della sua fantasia. D'altro canto le tattiche di spionaggio sessuale durante la Guerra Fredda erano del tutto simili a quelle ritratte nel film, secondo lo scrittore, e lo sono ancora.

Red Sparrow: Jennifer Lawrence e Joel Edgerton in una scena

Dominika Egorova, la protagonista della pellicola, è costretta ad abbandonare la sua carriera nel balletto per frequentare una scuola che la renderà un'esperta della manipolazione sessuale. "A differenza degli altri personaggi del libro, Dominika era immaginaria", ha confessato Matthews. "Vorrei aver incontrato qualcuno come Dominika. Aveva una carriera nel balletto, finché non le è stata portata via per poi essere costretta a frequentare la Sparrow School."

Sempre durante l'intervista è stato chiesto allo scrittore quanto fosse vicina alla verità la premessa centrale del film riguardante le tattiche di spionaggio sessuale, al che Matthews ha dichiarato: "Durante la Guerra Fredda, negli anni '60 e '70, c'era un'Accademia dove insegnavano alle donne l'arte dell''intrappolamento sessuale'. Si trovava a Kazan, nella Repubblica del Tatarstan."

Red Sparrow: Jennifer Lawrence si nasconde in una scena

"Tutto questo accade ancora oggi in Russia: le nuove scuole vengono gestite da imprenditori indipendenti, solitamente in hotel a 5 stelle. L'intelligence occidentale ha usato raramente, se non mai, tecniche di questo genere. Secondo la CIA il reclutamento di un agente straniero attraverso una qualunque forma di ricatto non è affatto affidabile." Ha concluso lo scrittore.