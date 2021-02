Red Sparrow: il thriller con Jennifer Lawrence stasera su Italia 1 in prima visione

Jennifer Lawrence arriva stasera su Italia 1, alle 21:21, con Red Sparrow, il film di spionaggio diretto da Francis Lawrence, in onda per la prima volta in chiaro.

Jennifer Lawrence è una spia russa in Red Sparrow, il film, in onda stasera su Italia 1 alle 21:21 per la prima volta in chiaro, diretto nel 2018 dal regista Francis Lawrence, di nuovo al lavoro insieme all'attrice (che non è sua parente) dopo la saga di Hunger Games.

Red Sparrow: Jennifer Lawrence si fa in due

Un'agente dei servizi segreti, Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) lotta per sopravvivere nel crudele sistema della Russia contemporanea. Dominika viene costretta contro la propria volontà a diventare una spia, una seduttrice che deve carpire i segreti degli Stati Uniti usando ogni metodo possibile. Il suo primo incarico la vede al fianco dell'agente della CIA Nathaniel Nash, di cui presto si innamora, ma le cose si complicano quando Dominika viene ingaggiata dalla CIA per scovare il traditore a Washington prima di fare ritorno a casa per lavorare per il servizio di sicurezza di Vladimir Putin...

Red Sparrow è tratto dal romanzo Nome in Codice: Diva (pubblicato nel 2013 e successivamente modificato in Red Sparrow) di Jason Matthews, ex agente operativo della CIA, che ha partecipato attivamente all'adattamento cinematografico.