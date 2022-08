Red Sonja: Matilda Lutz sarà la protagonista, al via le riprese del film in Bulgaria

Sarà l'italiana Matilda Lutz a interpretare Red Sonja, dopo una lunga attesa il film è finalmente in lavorazione in Bulgaria e Grecia.

Dopo tanto penare, finalmente Red Sonja ha trovato la sua protagonista, si tratta dell'italoamericana Matilda Lutz. Millennium Media ha dato il via alle riprese del fantasy action da anni in fase di gestazione.

Revenge: un primo piano di Matilda Lutz col volto incrostato di sangue

Matilda Lutz guiderà un cast che include Wallis Day, Robert Sheehan nel ruolo di Draygan, Michael Bisping in quello di Hawk, Martyn Ford che sarà il Generale Karlak ed Eliza Matengu nei panni di Amarak. M.J. Bassett dirige la pellicola che vede il regista scelto inizialmente, Joey Soloway, in veste di produttore esecutivo.

Red Sonja aveva subito l'ennesima battuta di arresto dopo l'uscita di scena di Hannah John Kamen, scelta come protagonista, costretta a rinunciare per motivi di schedule. Il film è in lavorazione presso i Bulgarian Nu Boyana Studio, con riprese aggiuntive in Grecia.

Revenge: Matilda Lutz e le altre. La vendetta al cinema è donna

Red Sonja è basato sull'omonimo fumetto di Dynamite Entertainment. "Ho voluto fare un film di Red Sonja sin da quando ero un adolescente: è stata una presenza potente per me e un personaggio che ho sempre voluto portare sullo schermo con la mia voce e la mia visione. Quando ho incontrato Matilda Lutz, sapevo che aveva tutta la magia che stavo cercando e potevo vedere la complessità e la profondità che avrebbe infuso in Sonja", ha dichiarato a Hollywood Reporter MJ Bassett.