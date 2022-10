Red Sonja: Matilda Lutz ritratta nella prima foto del film

Il film Red Sonja, tratto dall'omonimo fumetto, avrà come protagonista Matilda Lutz, ritratta nella prima foto ufficiale.

Matilda Lutz è ritratta nella prima foto ufficiale del film Red Sonja, tratto dall'omonimo fumetto. Le riprese sono in progetto presso gli spazi di Nu Boyana Studio in Bulgaria e, prossimamente, il cast e la troupe si sposteranno in Grecia.

Red Sonja: Matilda Lutz nella prima foto del film

Red Sonja, con star Matilda Lutz, si ispira ai fumetti pubblicati da Dynamite Entertainment.

Il personaggio è stato creato da Robert E. Howard e l'adattamento per il grande schermo è firmato da Roy Thomas.

Al centro della trama ci sarà l'intrepida guerriera incredibilmente abile con la spada, tuttavia non sono stati svelati i dettagli relativi agli eventi che verranno mostrati sul grande schermo.

Nel cast ci sono anche Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden e Oliver Trevena.

M .J. Bassett dirige la pellicola che vede Joey Soloway, inizialmente regista del film, in veste di produttore esecutivo.