Red One: Kiernan Shipka al fianco di Dwayne Johnson e Chris Evans nel film

Kiernan Shipka affiancherà Dwayne Johnson e Chris Evans nel cast di Red One, il nuovo film d'azione a tema natalizio in uscita su Prime Video.

Nonostante il suo personaggio più recente la orienti più verso il periodo di Halloween, Kiernan Shipka affiancherà Dwayne Johnson e Chris Evans nel nuovo film a tema natalizio e di genere azione-avventura Red One, in uscita su Prime Video.

La pellicola, scritta da Chris Morgan, veterano di Fast & Furious e diretta da Jake Kasdan (Jumanji) è ancora prevalentemente un mistero. Tutto ciò che si sa della trama è infatti che si tratterà di un'avventura comica ricca di azione, la quale immaginerà un nuovo universo da esplorare all'interno del genere natalizio.

Insomma, la trama del viaggio action sviluppata da Seven Bucks, azienda di produzione di Dwayne Johnson, è decisamente in linea con le precedenti pellicole della star, come Jumanji - Benvenuti nella giungla, Jungle Cruise e Red Notice. A breve lo vedremo invece in Black Adam, dove impersonificherà l'omonimo supereroe nel film in uscita a ottobre.

Per quanto riguarda Kiernan Shipka, la vedremo prossimamente nella commedia horror Totally Killer e nel drama Wildflower. Tra i crediti passati dell'attrice vi sono Le terrificanti avventure di Sabrina, Riverdale e Mad Men.