Questo nuovo horror di Prime Video promosso da pubblico e critica su Rotten Tomatoes

Totally Killer, uscito in streaming su Prime Video il 6 ottobre scorso, ha conquistato il pubblico e la critica americani ottenendo il marchio "fresh" sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Al momento in cui scriviamo, Totally Killer ha ottenuto un punteggio di critica dell'86%, che lo rende "Certified Fresh" su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda il punteggio del pubblico, il film ha attualmente un 83% dopo oltre 100 valutazioni.

Il film è l'ultima partnership tra Blumhouse Productions e Prime Video, inserito nella programmazione di "Welcome to the Blumhouse", insieme di otto film horror originali ed esclusivi come Nocturne, The Lie, Black as Night e Madres.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Totally Killer.

Sinossi: "Trentacinque anni dopo lo scioccante omicidio di tre adolescenti, il famigerato 'Sweet Sixteen Killer' torna la notte di Halloween per mietere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka) ignora l'avvertimento della madre iperprotettiva (Julie Bowen) e si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e, in fuga per la sua vita, viaggia accidentalmente nel tempo fino al 1987, l'anno degli omicidi originali. Costretta a navigare nella cultura sconosciuta e oltraggiosa degli anni '80, Jamie si allea con la madre adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere l'assassino una volta per tutte, prima di rimanere bloccata nel passato per sempre".

Totally Killer è stato diretto da Nahnatchka Khan (Finché forse non vi separi) e vede nel cast anche Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Park.