Red Notice: Ryan Reynolds condivide una nuova foto con Dwayne Johnson

Red Notice avrà come protagonisti Ryan Reynolds e Dwayne Johnson e la star canadese ha condiviso una nuova foto dal set.

Il film Red Notice avrà come protagonisti Ryan Reynolds e Dwayne Johnson e la star canadese, per festeggiare il compleanno del suo amico e collega, ha pubblicato una foto inedita dal set.

Il lungometraggio arriverà prossimamente su Netflix, in una data ancora da annunciare.

Ryan Reynolds ha scritto sui social: "Oggi è il compleanno di The Rock. Ci saranno molti auguri rivolti a lui. Li merita. Quest'anno abbiamo realizzato un sogno che avevamo da tempo: girare esattamente metà di un film chiamato Red Notice prima di dover chiudere la produzione. Se non avessimo trascorso il 90% del nostro tempo ridendo, avremmo potuto finre in tempo".

Red Notice è una comedy a sfumature action ambientata nel mondo del crimine che vede protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Nel film the Rock ha la parte di un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati. Gal Gadot sarà la ladra e Ryan Reynolds avrà la parte di un truffatore. Rawson Marshall Thurber sarà sceneggiatore e regista del film e collaborerà nuovamente con Johnson dopo Skyscraper e Central Intelligence. Netflix si occuperà della distribuzione del lungometraggio.