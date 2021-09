Red Notice: Gal Gadot entra in azione nella nuova clip del film

Netflix ha presentato una nuova clip del film Red Notice con star Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, in arrivo il 12 novembre.

Red Notice è il nuovo film originale di Netflix con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot e la clip condivisa durante l'evento TUDUM regala un'anticipazione dell'atmosfera del film.

Nel video si vede il personaggio interpretato dall'interprete di Wonder Woman affrontare gli agenti, dimostrando tutto il suo fascino e le sue capacità.

Red Notice è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre nel team della produzione ci sono Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e dal filmmaker.

Nel film The Rock interpreta un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è infatti il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati. Gal Gadot sarà la ladra che deve esseere arrestata e Ryan Reynolds avrà la parte di un truffatore che viene coinvolto nell'incredibile avventura.