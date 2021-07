Red Notice, la data di uscita su Netflix del film con Dwayne Johnson (FOTO)

Dwayne Johnson, tra i protagonisti di Red Notice insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot, ha parlato del film Netflix ed ha svelato in anteprima la data di uscita su Netflix del lungometraggio, ovvero il 12 novembre 2021.

Oltre un anno fa, Dwayne Johnson condivideva sul web la prima foto dal set di Red Notice. A distanza di mesi, l'ex wrestler ha approfittato delle piattaforme social per annunciare l'uscita del film Netflix scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. L'attesa e la curiosità per Red Notice è ormai alle stelle, anche perché l'emergenza sanitaria ne ha prolungato non poco i tempi di produzione. Il film promette di calamitare l'interesse non solo dei fan dei tre attori, tra i più amati a livello internazionale, ma anche di coloro che in generale amano il genere action. Le riprese del film avrebbero dovuto toccare anche l'Italia, ma il programma è stato stravolto dal blocco che un anno fa ha paralizzato l'intera industria cinematografica.

Nel mese di novembre, sul set di Red Notice ha avuto luogo un momento esilarante: Dwayne Johnson sarebbe dovuto entrare in un'auto sportiva per girare una scena adrenalinica ma alla fine la sua stazza gliel'ha impedito, costringendo il regista a modificare l'intera sequenza del film. Pochi giorni dopo, lo stesso The Rock ha annunciato sui social la fine delle riprese, ringraziando i suoi colleghi e l'intera troupe con le seguenti parole: "Il profiler dell'FBI. Il più ricercato trafficante d'arte e il più grande truffatore che il mondo abbia mai visto. Anche conosciuti come... Deadpool. Wonder Woman. Black Adam. Sono ufficialmente finite le riprese del nostro film Red Notice. Grazie alle mie co-star (e alle loro famiglie) per il vostro impegno e talento nel creare qualcosa di bello per i nostri fan".

Red Notice è prodotto da Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e Rawson Marshall Thurber. Di seguito, la tram del film: The Rock interpreta un agente dell'Interpol che riceve il compito di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati. Gal Gadot sarà la ladra e Ryan Reynolds avrà la parte di un truffatore.