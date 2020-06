Red Lights e Ghostbusters - Acchiappafantasmi: l'easter egg è nelle carte

In una scena di Red Lights Sigourney Weaver usa un oggetto di scena che era stato precedentemente utilizzato durante le riprese di Ghostbusters - Acchiappafantasmi.

Il film Red Lights contiene un piccolo easter egg su Ghostbusters: le carte che Sigourney Weaver usa spesso nel film, al fine di testare l'abilità psichica degli altri personaggi sono un diretto riferimento alla commedia del 1984 diretta da Ivan Reitman e interpretata da un gruppo di attori provenienti dalla trasmissione televisiva Saturday Night Live, di cui faceva parte anche la stessa Weaver.

Il mazzo di carte utilizzato dall'attrice in Red Lights è lo stesso che Bill Murray usa nella scena iniziale di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, scena che introduce gli spettatori alla vita dei tre ricercatori universitari di parapsicologia che studiano da tempo, anche se con scarsi risultati, i fenomeni paranormali.

I fan di Ghostbusters aspettano da tempo il terzo capitolo ufficiale della saga, Ghostbusters: Legacy, la cui uscita però è stata rinviata. Diretto da Jason Reitman, il nuovo film seguirà le vicende di una famiglia (composta dalla mamma single Callie - interpretata da Carrie Coon - e dai figli Trevor e Phoebe) che si trasferisce nella cittadina di Summerville in Oklahoma. Quando strani avvenimenti iniziano a verificarsi, l'insegnante e sismologo Mr. Groonberson (Paul Rudd), nonché discendente del compianto Egon, fondatore degli Acchiappafantasmi, scopre il legame che connette i tre Ghostbusters ancora in vita, Ray Stantz (Dan Aykroyd), Winston Zeddemore (Ernie Hudson) and Peter Venkman (Bill Murray).

A proposito del terzo capitolo Reitman ha dichiarato: "Ho sempre pensato a me stesso come il primo fan di Ghostbusters, quando ero un bambino di sei anni ero solito visitare il set. Questo è il prossimo capitolo del franchise originale, non è una rivisitazione, è semplicemente il seguito. Gli anni ottanta sono il passato, questo film è ambientato ai giorni nostri."