Red: il nuovo film Pixar distribuito direttamente in streaming su Disney+

Red, il nuovo film Pixar, verrà distribuito direttamente in streaming su Disney+ saltando il debutto nelle sale previsto per l'11 marzo. Il lungometraggio, inoltre, non sarà a pagamento e tutti gli abbonati potranno vederlo senza alcun costo aggiuntivo.

Kareem Daniel, a capo di Disney Media & Entertainemnt Distribution, ha dichiarato: "Gli abbonati di Disney+ in tutto il mondo hanno accolto con grande entusiasmo Luca quando ha debuttato in esclusiva sul servizio e non vediamo l'ora di proporre il prossimo incredibile film della Pizar, Red. Considerando il ritardo con cui i box office si stanno riprendendo, in particolare per i film che si rivolgono alla famiglia, la flessibilità rimane al centro delle nostre decisioni per quanto riguarda la distribuzione mentre diamo priorità a offrire contenuti senza paragoni prodotti da The Walt Disney Company agli spettatori di tutto il mondo".

In precedenza anche Onward, Soul e Luca erano arrivati in streaming a causa dei problemi che stanno tenendo distante il pubblico dalle sale.

Red, il nuovo lungometraggio d'animazione Pixar Animation Studios, è stato diretto da Domee Shi.

La sinossi anticipa:

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell'adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un'adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!