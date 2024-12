Red Carpet - VIP al Tappeto, il trailer del nuovo game show in arrivo su Prime Video

Prime Video ha condiviso il trailer del nuovo game show, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato Red Carpet - Vip al tappeto, in arrivo in streaming dal 9 gennaio.

Nel video si possono vedere le prime immagini in anteprima delle sfide che affronteranno i protagonisti, impegnati nel tentativo di far arrivare una celebrità alla limousine che la attende.

Le star di Red Carpet

Alessia Marcuzzi condurrà gli episodi e sarà coinvolta non solo come presentatrice, ma anche come capo di un'agenzia di guardie del corpo. Ad affiancarla ci sarà la Gialappa's Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), che divertirà gli spettatori con i loro commenti esilaranti e battute taglienti.

I protagonisti della sfida sul tappeto rosso saranno poi Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta; con loro Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Ecco il trailer:

Come si svolgerà il game show

In questo nuovo show Original targato Amazon tre squadre di bodyguard hanno come missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.

Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, Red Carpet - Vip al tappeto sarà disponibile su Prime Video dal 9 gennaio 2025.