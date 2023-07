Record of Ragnarok 2: il trailer della seconda parte anticipa il ritorno su Netflix

In attesa dell'arrivo della seconda parte della serie anime Record of Ragnarok, su Netflix dal 12 luglio, ecco un nuovo trailer che alimenta l'hype dei fan.

L'arrivo della seconda parte di Record of Ragnarok 2 su Netflix, a partire dal 12 luglio, è stato anticipato da un nuovo trailer che mostra cosa accadrà nei nuovi episodi della serie anime, a partire da una grande battaglia.

L'adattamento anime che porta sullo schermo le avventure del manga di Shinya Umemura, Takumi Fukui e Ajichika, Record of Ragnarok, ha avuto un esordio difficoltoso sullo streamer, ma col passare del tempo ha conquistato una larga fetta di pubblico che ora attende con ansia l'evoluzione dei combattimenti tra dei e leggendari eroi. Ma le cose cambieranno coi nuovi episodi di Record of Ragnarok in arrivo su Netflix.

Che cosa ci aspetta in Record of Ragnarok 2 Parte 2?

Gli episodi inediti della serie anime conterranno la prima battaglia tra gli dei mentre Buddha combatterà dalla parte degli umani contro Zerofuku. Il trailer anticipa, inoltre, il nuovo tema di apertura, intitolato Rude Loose Dance, interpretato da Minami.

Record of Ragnarok Stagione 2 approderà in streaming il 12 luglio con gli episodi 11-15. Le nuove aggiunte al cast includono artisti del calibro di Tetsu Inada nei panni di Hajun, Ryotaro Okiayu nei panni di Hades e Daisuke Namikawa nei panni di Belzebù, che si uniscono agli altri volti nuovi della seconda stagione Ayumu Murase nei panni di Zerofuku, Tsubasa Yonaga nei panni di Okita Soji, Wataru Takagi nel ruolo di Kondo Isami, Honoka Inoue come Hlokk e Akira Miki come Thrud.

La prima stagione di Record of Ragnarok e primi 10 episodi della seconda stagione sono disponibili in streaming su Netflix.