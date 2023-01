Record of Ragnarok 2, su Netflix in streaming da oggi

Record of Ragnarok torna su Netflix in streaming da oggi 26 gennaio 2023 con i primi dieci episodi della seconda stagione, disponibili per gli utenti abbonati al servizio.

Arriva la seconda stagione della serie anime tratta dal popolare manga pubblicato su Monthly Comic Zenon che vanta più di 10 milioni di copie vendute. Ricominciano quindi i tredici combattimenti corpo a corpo tra dei e umani per la sopravvivenza dell'umanità: uno scontro di ideali fino all'ultimo sangue.

Record of Ragnarok:

La serie è tratta dal celebre manga Record of Ragnarok, illustrazioni di Azychika, soggetto di Shinya Umemura e sceneggiatura di Takumi Fukui (pubblicato in Monthly Comic Zenon da Coamix). La regia dello show è di Masao Okubo, mentre la composizione delle immagini di Record of Ragnarok è di Kazuyuki Fudeyasu e Yuka Yamada. Il design dei personaggi principali è di Masaki Sato, mentre la musica è opera di Yasuharu Takanashi. A capo della direzione del suono c'è Yasunori Ebina, mentre a occuparsi della produzione del reparto animazione c'è lo studio Graphinica per Yumeta Company.