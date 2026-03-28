Rebellion: stasera su Rai 4 il film sulla storia vera che sconvolse la Francia

Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone una prima serata all'insegna del cinema d'impegno civile e dell'azione con Rebellion - Un atto di guerra (L'ordre et la morale). Il film, diretto e interpretato da Mathieu Kassovitz (già celebre per L'Odio), è un'opera potente che scava in uno degli episodi più controversi del passato coloniale francese, un thriller politico che non fa sconti e che fa riflettere sul confine tra dovere e moralità, questo è il titolo giusto.

La Trama: di cosa parla Rebellion - Un atto di guerra

Siamo nell'aprile 1988, sull'isola di Ouvéa, in Nuova Caledonia. Un gruppo di indipendentisti Kanak attacca una caserma, uccidendo alcuni gendarmi e prendendo in ostaggio 30 persone. Il capitano del GIGN - un'unità d'elite della Gendarmeria nazionale francese specializzata in azioni antiterrorismo - Philippe Legorjus viene inviato sul posto per negoziare.

Legorjus riesce a stabilire un contatto umano con il leader dei ribelli, Alphonse Dianou, cercando una soluzione pacifica. Tuttavia, il tempo stringe: in Francia le elezioni presidenziali sono alle porte e i politici a Parigi preferiscono una dimostrazione di forza muscolare piuttosto che una lunga trattativa. Il capitano si troverà così stretto tra il suo senso dell'onore e gli ordini spietati dello Stato.

Mathieu Kassovitz nei panni del Capitano Philippe Legorjus

Il Cast è guidato dallo stesso regista nel ruolo del protagonista

Mathieu Kassovitz : Capitano Philippe Legorjus

: Capitano Philippe Legorjus Iabe Lapacas : Alphonse Dianou (il leader ribelle)

: Alphonse Dianou (il leader ribelle) Malik Zidi : JP Perrot

: JP Perrot Alexandre Steiger : Jean Bianconi

: Jean Bianconi Daniel Martin : Bernard Pons

: Bernard Pons Philippe Torreton : Christian Prouteau

: Christian Prouteau Sylvie Testud: Chantal Legorjus

La locandina di L'ordre et la morale

Il contesto e la crisi di Ouvéa

Il film si ispira alla drammatica crisi di Ouvéa, avvenuta nell'aprile del 1988 in Nuova Caledonia, territorio francese nel Pacifico segnato da forti tensioni indipendentiste. Un gruppo di separatisti kanak attaccò una caserma a Fayaoué, sull'isola di Ouvéa, uccidendo alcuni gendarmi e prendendo in ostaggio circa trenta agenti. La rivolta, legata alla richiesta di indipendenza dalla Francia, esplose in un momento politicamente delicatissimo, a ridosso delle elezioni presidenziali francesi, aumentando la pressione sul governo guidato da François Mitterrand.

Il negoziato e il tragico epilogo

Durante i giorni di crisi, il capitano Philippe Legorjus, a capo del GIGN, cercò una soluzione diplomatica, instaurando un dialogo diretto con il leader ribelle Alphonse Dianou. Tuttavia, con il tempo che stringeva e le tensioni in aumento, il governo ordinò un intervento militare: l'assalto finale alla grotta in cui erano tenuti gli ostaggi si concluse con un bilancio tragico, segnando profondamente la storia francese recente e lasciando dietro di sé polemiche e interrogativi ancora oggi aperti.

Il Capitano Philippe Legorjus e il leader ribelle Alphonse Dianou

Curiosità: dal libro che ha ispirato il film alle location

Precisione storica : Il film è basato sul libro autobiografico di Philippe Legorjus, Ouvéa, la République et la morale. Kassovitz ha passato anni a documentarsi per rendere la ricostruzione il più fedele possibile.

Location negate : Inizialmente Kassovitz voleva girare proprio in Nuova Caledonia , ma le ferite lasciate dai fatti del 1988 erano ancora così aperte che una parte della popolazione locale si oppose. Il film è stato quindi girato quasi interamente nella Polinesia Francese (sull'atollo di Anaa).

Accoglienza : Nonostante le critiche positive (con un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes, vicino al 95% ), il film ha suscitato forti polemiche in Francia per il modo in cui ha ritratto l'operato del governo dell'epoca.

Un regista "totale": Mathieu Kassovitz non solo dirige e recita, ma ha curato personalmente anche la sceneggiatura e il montaggio, dimostrando quanto questo progetto fosse un'ossessione personale.

Dove vedere Rebellion - Un atto di guerra in tv e in streaming

Il thriller politico andrà in onda stasera, sabato 28 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4. Rebellion - Un atto di guerra sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.