Rebel Wilson: le foto della proposta di matrimonio a Ramona Agruma a Disneyland

Rebel Wilson e Ramona Agruma sono ufficialmente fidanzate. L'annuncio del futuro matrimonio è arrivato direttamente sui social, accompagnato da alcune foto che mostrano l'anello di fidanzamento con diamante di Tiffany e la romantica proposta avvenuta a Disneyland.

A quanto pare è stata proprio Rebel Wilson a organizzare la proposta di matrimonio da sogno per la sua Ramona Agruma a Disneyland in California. Il tutto accompagnato da un diamante a taglio rotondo da 2,55 carati di Tiffany & Co. Tutti i dettagli sono stati riportati da People, ricordandovi che un anello del genere può arrivare a costare fra i 100.000 e 182.500 dollari.

La scelta di Tiffany non è stata casuale, dato che il celebre marchio ha giocato un ruolo centrale anche nella storia d'amore della coppia: "Il nostro amico Hugh, che ci ha presentate, ci ha regalato dei ciondoli a forma di cuore Tiffany al nostro primo appuntamento in assoluto a Los Angeles, alla fine del 2021", ha rivelato la Wilson sempre a People. La star ha quindi aggiunto: "Per questo il fatto di celebrare il nostro fidanzamento con uno splendido anello di Tiffany è fantastico".

La lieta notizia, come anche la precedente sulla sua maternità, è quindi arrivata anche sui social con un post in cui l'attrice ha dichiarato: "Abbiamo detto SÌ! Grazie @tiffanyandco per lo splendido anello, a Bob Iger e all'incredibile team di Disneyland @disneyweddings per aver realizzato questa magica sorpresa!". Amici e parenti della coppia non hanno tardato a congratularsi con loro.