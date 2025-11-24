Rebel Wilson respinge le accuse di bullismo e diffamazione: "Stanno cercando di infangarmi"

L'attrice di Pitch Perfect ha respinto con veemenza al mittente le pesanti accuse di comportamenti inopportuni e prepotenti.

Rebel Wilson ha negato con forza le accuse di bullismo e diffamazione che le sono state avanzate dai produttori e dal cast del suo film da regista The Deb, che lei ritiene siano il risultato di persone che stanno cercando di infangarla.

L'attrice è stata accusata di aver avuto un comportamento irrispettoso e nocivo sul set e non solo durante la lavorazione del film ma Wilson nega con forza ogni addebito e ha spiegato il suo punto di vista.

Rebel Wilson respinge le accuse di bullismo e diffamazione

"Non ci sono zero prove di alcun tipo di bullismo o altro" ha detto la Wilson al programma di attualità 60 Minutes.

"Queste cause, queste accuse, queste cose sono solo persone che cercano di lanciarmi fango addosso. Questa è una situazione in cui ero una whistle-blower. Mi sono fatta avanti quando era importante farsi avanti e dire qualcosa" ha concluso la star di Pitch Perfect.

Rebel Wilson in una scena di Senior Year

Rebel Wilson ha negato di aver indirizzato i suoi 11 milioni di follower su Instagram verso dei siti malevoli che, secondo le accuse, l'attrice avrebbe chiesto al proprio addetto stampa di creare per diffamare la produttrice Amanda Ghost.

Le accuse nei confronti di Rebel Wilson intorno al film The Deb

Le questioni legali che circondano la lavorazione di The Deb sono molteplici e includono cause di molestie sessuali, falsa detenzione, irregolarità finanziarie, e proprio la creazione della campagna diffamatoria nei confronti di Ghost.

The Deb racconta la storia di due adolescenti, la campagnola Taylah, intepretata da Natalie Abbott, e sua cugina dalla città Maeve (Charlotte MacInnes) che partecipano ad un ballo delle debuttanti in una piccola città di provincia.

La sceneggiatura è l'adattamento di uno spettacolo teatrale con il medesimo titolo mentre Rebel Wilson, oltre ad aver partecipato alla scrittura dello script ha recitato nel film tra le protagoniste e ovviamente si è occupata anche della regia. Si tratta della sua opera prima cinematografica dopo una carriera vissuta davanti alla macchina da presa.