Rebel Wilson accusata di diffamazione dall’attrice protagonista di The Deb

Rebel Wilson è stato accusata di diffamazione da parte di Charlotte MacInnes, l'attrice protagonista di The Deb, diretto proprio da Wilson.

L'attrice di Pitch Perfect è coinvolta da oltre un anno in varie dispute legali legate al suo debutto alla regia. Ora i problemi sono aumentati a causa della querelle legale con l'attrice.

L'accusa di Charlotte MacInnes a Rebel Wilson

Gli avvocati che rappresentano McInnes hanno inviato a Wilson giovedì un documento legale preliminare segnalando l'intenzione di citarla per diffamazione in Australia occidentale in merito ad accuse che Wilson ha fatto su Instagram lo scorso anno.

Rebel Wilson in una scena di The Wedding Party

Secondo quanto rivelato da Rebel Wilson, Charlotte MacInnes le avrebbe confessato di essere stata molestata sessualmente da un produttore durante le riprese, sostenendo in seguito che la stessa attrice avesse cambiato versione dopo che lo stesso produttore l'aveva scritturata per uno spettacolo teatrale, offrendole anche un contratto discografico.

"Le pubblicazioni contenevano imputazioni gravemente diffamatorie, dannose per la reputazione personale e professionale della signora MacInnes. Questo era il suo primo ruolo da protagonista in un film e lei le ha distrutto la reputazione professionale prima che potesse godere del successo come attrice principale" si legge nel comunicato degli avvocati.

MacInnes chiede ora il risarcimento dei danni e delle spese legali oltre ad un'ingiunzione permanente nei confronti di Wilson.

Gli altri problemi legali di Rebel Wilson

L'attrice di Pitch Perfect è coinvolta in altre dispute legali in relazione alla sua commedia musicale, visto che i produttori l'hanno citata per diffamazione e lei ha risposto con una controquerela.

Inoltre, una delle società di produzione del film ha accusato Rebel Wilson di aver sabotato l'uscita del film. The Deb è stato presentato lo scorso ann al Toronto International Film Festival.