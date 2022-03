Rebel Wilson prende in giro Leonardo DiCaprio: "gli piacciono giovani, lo sanno tutti"

Durante la cerimonia dei Baftas 2022, Rebel Wilson ha fatto una battuta molto divertente sulle preferenze di Leonardo DiCaprio, prendendo in giro la leggenda hollywoodiana per le sue "peculiari" scelte riguardanti le sue frequentazioni amorose.

Passeggiando in mezzo alla folla durante la premiazione di domenica sera, la comica si è avvicinata alla ventenne Emilia Jones e ha scherzato: "Ti darò il premio per la persona tra la folla che Leonardo DiCaprio trova più attraente in assoluto... A lui piacciono giovani, lo sanno tutti...".

In realtà, questa non è affatto la prima volta che DiCaprio, 47 anni, viene preso in giro per le sue preferenze in quanto a donne: nel 2020, durante i Golden Globes, il sempre divertentissimo Ricky Gervais ha lanciato una frecciatina alla stella del cinema mentre parlava di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

"Mio Dio che film, è lungo quasi tre ore, è epico", ha detto Gervais, aggiungendo: "Pensate che Leonardo DiCaprio ha assistito alla premiere della pellicola e quando la proiezione è terminata si è accorto che la ragazza con cui stava uscendo era troppo vecchia per lui. Anche il principe Andrew gli ha detto: 'Andiamo, hai quasi cinquant'anni, figliolo.'"